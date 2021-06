Home

Cronaca

Ruba vestiti a Parco Levante, 20enne arrestato dai NOR

Cronaca

15 Giugno 2021

Ruba vestiti a Parco Levante, 20enne arrestato dai NOR

Livorno 15 giugno 2021

Ruba quasi 100 euro di merce al negozio “CISALFA” di “Parco Levante”: arrestato dai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Livorno hanno tratto in arresto un 20enne di origine senegalese, per il reato di furto aggravato.

Il giovane straniero all’interno dell’esercizio commerciale “CISALFA”, nel Centro Commerciale “PARCO LEVANTE”, si è impossessato di due paia di pantaloni, per un valore complessivo di circa 95 euro, dai quali aveva strappato la relativa placchetta antitaccheggio.

L’autore del furto ha tentato di darsi alla fuga, ma bloccato subito dopo l’uscita dell’esercizio commerciale da uno dei titolari, è stato tratto in arresto dai Carabinieri tempestivamente giunti sul posto.

Nella giornata odierna, a seguito dell’udienza di convalida, dopo aver trascorso le ultime ore a disposizione dell’A.G., nei confronti del giovane, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, è stato emesso il provvedimento del divieto di dimora nel Comune di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin