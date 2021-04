Home

Cronaca

Ruba vestiti alla Coin, 22enne rumeno arrestato per furto aggravato

Cronaca

26 Aprile 2021

Ruba vestiti alla Coin, 22enne rumeno arrestato per furto aggravato

Arrestato dalle volanti cittadino rumeno per tentato furto aggravato.

0Livorno 26 aprile 2021

Alle 18.25 della giornata di ieri, 25 aprile, il direttore del centro COIN situato nella centrale piazza Attias richiedeva l’ntervento di una pattuglia alla centrale Operativa avvisano che:

Il personale della vigilanza della Coin aveva fermato un soggetto esagitato in possesso di un borsone.

Igli agenti delle volanti giunti sul posto identificavano l’uomo come H.E.,cl.99 rumeno in possesso di un borsone all’interno del quale veniva rinvenuta merce per un valore di 800 euro circa a cui aveva provveduto a ritagliare con l’ausilio di una pinzetta i relativi dispositivi antitaccheggio. La merce veniva tutta restituita.

Il soggetto veniva tratto in arresto per tentato furto aggravato e su disposizione del p.m. di turno veniva trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima di questa mattina.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin