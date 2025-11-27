Home

Rubano 15 bottiglie di champagne al supermercato, in carcere due trentenni

27 Novembre 2025

Rubano 15 bottiglie di champagne al supermercato, in carcere due trentenni

Livorno 27 novembre 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, a seguito di intervento eseguito in un noto supermercato cittadino, hanno tratto in arresto due uomini di 38 e 36 anni, entrambi dell’est Europa, gravati da numerosi precedenti anche specifici, per furto aggravato in concorso.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i due uomini si sarebbero aggirati tra gli scaffali ed avrebbero prelevato dagli espositori diverse bottiglie di vino pregiato, riponendole all’interno di due borse da spesa telate col marchio del negozio, assieme a pochi altri generi alimentari, che, una volta giunti alle casse, omettevano di pagare, superando però la barriera delle casse.

Il responsabile della sicurezza, avendo notato tutti i passaggi dal circuito di videosorveglianza, li ha bloccati ed ha avvisato il 112.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di rinvenire, a seguito di perquisizione personale, ben 15 bottiglie di champagne, del valore commerciale di circa 800 euro, restituite immediatamente all’avente diritto.

I due sono stati dichiarati in arresto ed espletate le formalità di rito, in ottemperanza alle disposizioni dell’AG di Livorno competente, sono stati ristretti presso la casa circondariale di Livorno in attesa del rito direttissimo. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno.