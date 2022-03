Home

14 Marzo 2022

Rubano aiuti destinati all'Ucraina dalla sede Unicef di Livorno

Livorno, 14 marzo 2022

Ladri senza scrupoli fanno man bassa degli aiuti raccolti per i profughi ucraini

I ladri nella notte tra domenica e lunedì hanno rubato gli aiuti destinati ai profughi dalla sede Unicef di via Terreni a Livorno.

Una volta all’interno della sede i malviventi hanno messo in atto una vera e propria opera di sciacallaggio, rubando tutto quello che era stato raccolto a scopo umanitario. I ladri poi non si sono “accontentati” di rubare solo gli aiuti umanitari, ma hanno portato via dal centro Unicef anche i gadget destinati alla vendita di raccolta fondi per i profughi

Una vera azione ignobile che hanno messo a segno indisturbati. Nessuno nei dintorni si è accorto di nulla.

Sul posto è intervenuta la polizia chiamata dai responsabili Unicef quando stamani si sono recati in via Terreni per aprire la sede.

