5 Dicembre 2025

Piombino (Livorno) 5 dicembre 2025 Rubano al supermercato, denunciati due giovani

I Carabinieri del Comando Stazione di Piombino, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due giovani gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Secondo la ricostruzione dei militari, i predetti, residenti in altra città, si sarebbero impossessati di diverse tipologie di merce (alimentari, alcolici e cosmetici) per un valore commerciale di circa 100 euro, sottraendoli da un supermercato di Piombino. L’Arma locale ha condotto le indagini attraverso l’acquisizione di testimonianze e la visione delle telecamere di videosorveglianza del negozio individuando i due giovani nell’atto di trafugare dagli scaffali espositivi la merce e riporla all’interno del proprio zaino per poi allontanarsi con passo svelto, dopo aver pagato altri articoli per un importo di pochi euro.

I due dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria di furto aggravato in concorso.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.