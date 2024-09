Home

1 Settembre 2024

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 1 settembre 2024 – Rubano due bottiglie di alcolici del valore di 150 euro, denunciata una coppia

I Carabinieri della Stazione di Castiglioncello, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato un 50enne ed una 45enne della zona, che annoverano già a loro carico diverse segnalazioni di polizia, poiché gravemente indiziati di furto in un noto esercizio pubblico di quel centro.

Secondo la ricostruzione dei militari, i due si sarebbero impossessati di due bottiglie di alcolici per un valore di circa 150 euro, sottraendoli dagli espositori di una nota rivendita di Castiglioncello. L’Arma locale ha condotto le indagini, attraverso l’acquisizione di testimonianze e la visione delle telecamere di videosorveglianza del locale, individuando la coppia nell’atto di trafugare dagli espositori le due bottiglie di un pregiato vino e riporle all’interno di una borsa.

Per la coppia è scattata la denuncia all’A.G. labronica per furto aggravato in concorso.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile