Home

Provincia

Bibbona

Rubano elettrodomestici e materiale elettrico dai centri di raccolta, 3 denunciati

Bibbona

20 Maggio 2023

Rubano elettrodomestici e materiale elettrico dai centri di raccolta, 3 denunciati

Livorno 20 maggio 2023

I militari della Stazione di Rosignano Marittimo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno tre 40enni perché gravemente indiziati di tre furti aggravati in concorso ai danni dei centri di raccolta e stoccaggio di Rosignano Marittimo e Bibbona.

Le indagini sono partite dalla denuncia ai Carabinieri da parte del responsabile della ditta che gestisce i centri per il danneggiamento delle recinzioni ed il furto di materiale elettrico, elettrodomestici e batterie esauste, avvenuti nel mese di marzo 2023.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di raccogliere significativi elementi per i tre furti, 2 perpetrati a Rosignano ed uno a Bibbona, a carico di 3 quarantenni. Quest’ultimi, in orario notturno, si sarebbero introdotti nei centri per sottrarre il materiale, verosimilmente per riciclarlo o rivenderlo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin