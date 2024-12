Home

Rubano lamette da barba al supermercato, 32 arrestato e complice identificato grazie alle telecamere

8 Dicembre 2024

Livorno 8 dicembre 2024 Rubano lamette da barba al supermercato, 32 arrestato e complice identificato grazie alle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, a seguito di intervento eseguito in un noto supermercato cittadino, hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, dell’est europa, gravato da numerosi precedenti anche specifici, per furto aggravato, e denunciato il complice, un connazionale 30enne, per concorso nel medesimo reato.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due uomini si sarebbero aggirati tra gli scaffali ed uno di loro avrebbe prelevato dal settore profumeria diverse confezioni di lamette da barba, che successivamente consegnava all’altro che le occultava sotto il giaccone.

Giunti alle casse, il primo ha pagato regolarmente quanto in suo possesso e si è allontanato, mentre l’altro solo una confezione di banane. Il responsabile della sicurezza, avendo notato tutti i passaggi dal circuito di videosorveglianza, lo ha bloccato ed ha avvisato il 112. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di rinvenire, a seguito di perquisizione personale, la predetta merce, del valore commerciale di circa 320 euro, occultata indosso all’uomo, restituendola immediatamente all’avente diritto.

Il 32enne è stato dichiarato in arresto e, espletate le formalità di rito e in ottemperanza alle disposizioni dell’AG di Livorno competente, è stato ristretto presso la casa circondariale di Livorno in attesa del rito direttissimo. A seguito della convalida, all’uomo è stato irrogato il divieto di ritorno nel comune di Livorno.

Il successivo approfondimento investigativo ha condotto i militari ad identificare il giorno immediatamente successivo anche il presunto complice. La comparazione dei fotogrammi acquisiti presso il supermercato di Livorno con quelli di un altro esercizio commerciale di altra Provincia, ove era stato fermato per identico reato, non ha lasciato alcun dubbio che si trattasse dello stesso uomo notato prelevare la merce dagli scaffali. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà all’AG livornese per concorso in furto aggravato.

