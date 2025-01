Home

Provincia

Rubano mobilio e suppellettili da una abitazione, denunciate due persone

Provincia

30 Gennaio 2025

Rubano mobilio e suppellettili da una abitazione, denunciate due persone

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 30 gennaio 2025 Rubano mobilio e suppellettili da una abitazione, denunciate due persone

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, a conclusione di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Livorno due persone residenti nella zona ritenute gravemente indiziate di furto.

Gli uomini dell’Arma della Stazione di Rosignano Solvay, acquisita dapprima l’attivazione dalla parte offesa seguita poi dalla formalizzazione della rituale denuncia querela per avere subito un furto aggravato dall’effrazione di una porta di accesso, si sono messi all’opera per individuare gli ignoti malfattori.

Si tratterebbe della sottrazione di suppellettili e mobilio vario trafugato dalla struttura della parte offesa, peraltro ubicata in area non facilmente visibile dal transito ordinario che in questo periodo è limitato rispetto all’estate. Tuttavia il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione, conoscitori del territorio di giurisdizione ha consentito di avviare in tempi stretti gli approfondimenti investigativi che hanno condotto alla individuazione e successiva identificazione dei sospetti responsabili.

La pattuglia prontamente intervenuta ha potuto altresì accertare la porta forzata anche del varco di accesso al terreno prospicente la casa depredata.

Terminate le attività i militari hanno recuperato gli oggetti asportati riconsegnati al legittimo proprietario, mentre a carico dei sospettati è scattata una denuncia a piede libero per furto aggravato.

A consentire di chiudere il cerchio su entrambi i sospetti autori di furto hanno contribuito anche le tracce estratte dai circuiti di videosorveglianza della zona di interesse che sono state esaminate dai militari nel corso delle indagini.