Home

Provincia

Piombino

Rubano prodotti elettronici, denunciati due 20enni nordafricani

Piombino

30 Ottobre 2025

Rubano prodotti elettronici, denunciati due 20enni nordafricani

Piombino (Livorno) 30 ottobre 2025 Rubano prodotti elettronici, denunciati due 20enni nordafricani

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi nelle aree centrali della città, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, i Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato in stato di libertà un 23enne ed un 28enne, entrambi di origini nordafricane, gravemente indiziati di furto commesso all’interno di un negozio di elettrodomestici piombinese.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due si sarebbero introdotti all’interno dell’esercizio commerciale e, fingendosi normali clienti, si sarebbero appropriati di vari prodotti di elettronica (un powerbank e della cavetteria).

L’Arma locale ha condotto le indagini, attraverso l’acquisizione di testimonianze e la visione delle telecamere di videosorveglianza del locale, individuando i due nell’atto di trafugare dagli espositori vari articoli e riporli all’interno di una borsa per poi dileguarsi.

I due sono stati denunciati in stato di libertà all’A.G. livornese per furto aggravato in concorso.