Rubano smartphone da un negozio, denunciati due siciliani

5 Febbraio 2025

Rosignano (Livorno) 5 febbraio 2025 Rubano smartphone da un negozio, denunciati due siciliani

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno intensificato i servizi esterni tesi a prevenire e reprimere fattispecie di reato contro il patrimonio. In detto contesto l’azione serrata in ottica di prevenzione e soprattutto repressione di ogni condotta predatoria ai danni di esercizi commerciali – spesso target preferiti di malintenzionati e azzardati avventori di esercizi della provincia labronica – si è tradotta nell’operazione conclusa ieri dai Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, i quali a conclusione di una rapida indagine, hanno denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno, poiché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso, due uomini di origini siciliane, ma da tempo presenti in zona, di 51 e 39 anni, entrambi gravati da precedenti specifici.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri a seguito della denuncia di furto presentata da un commerciante di Rosignano Solvay che aveva subito la sottrazione di un telefono cellulare del valore di alcune centinaia di euro. In orario di apertura al pubblico si sarebbero presentati nel suo negozio due uomini, asseritamente fratelli, interessati ad acquistare un televisore mediante finanziamento. A tale scopo gli hanno fornito i documenti del più giovane dei due in maniera da consentire al negoziante di avviare la pratica finanziaria e approfittare così della sua distrazione per sottrargli un cellulare esposto sul bancone. La pratica di finanziamento non sarebbe andata a buon fine e, quindi, col pretesto di procurarsi ulteriori documenti per concludere la pratica, i due si sono allontanati dal negozio facendo perdere le proprie tracce. A quel punto il negoziante si è accorto dell’ammanco del telefono e ha subito sporto denuncia ai carabinieri, ai quali ha consegnato le immagini registrate dalle telecamere del negozio. Ai militari sono bastati pochi passaggi della dinamica che, uniti alla profonda conoscenza del territorio e agli elementi descrittivi forniti dalla stessa vittima, sono stati decisivi per dare un nome ai due sospettati autori del furto. I due non sarebbero infatti nuovi a fatti simili. In questo caso sono stati denunciati a piede libero all’AG di Livorno per furto in concorso aggravato dal metodo fraudolento.

