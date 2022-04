Home

Rubano vino al Pallaio, i carabinieri recuperano parte della refurtiva

26 Aprile 2022

Rubano il vino al “AL PALLAIO”: grazie ai Carabinieri recuperate 19 bottiglie

Livorno 26 aprile 2022

Nella prima serata di ieri, 25 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Livorno e della Stazione di Montenero sono riusciti a sventare in parte un furto in atto presso il ristorante “AL PALLAIO”.

Alle 19:30 circa la proprietaria del locale segnalava la presenza di alcune persone all’interno dell’esercizio, come poteva notare dai sistemi di videosorveglianza.

I militari dell’Arma, giunti nei pressi dell’incrocio tra Via del Corona e Via Sproni, grazie alle informazioni di un passante; notavano uno dei presunti rei allontanarsi in bicicletta a gran velocità.

Nonostante l’inseguimento di uno dei militari, il malvivente riusciva ad allontanarsi ma, nel timore di essere rallentato e catturato; abbandonava un sacco con all’interno 19 bottiglie di vino sottratte all’interno del ristorante.

Le bottiglie di vino venivano immediatamente restituite agli aventi diritto.

I malviventi, secondo quanto constatato dagli uomini dell’Arma, si erano verosimilmente introdotti dal retro del locale.

La tempestività dei Carabinieri ha evitato ai ristoratori un danno più grande di quanti i malviventi avessero sperato, che comunque resta ancora da quantificare, pur non essendo presenti segni di effrazione nella zona d’ingresso.

