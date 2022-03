Home

28 Marzo 2022

Rubano zaino con smartphone di un 12enne, i carabinieri restituiscono il maltolto. Ricettatore denunciato

Avevano rubato poco prima zaino di un dodicenne e smartphone dalla macchina della madre; i Carabinieri denunciano il ricettatore e restituiscono tutto al ragazzo

Livorno 28 marzo 2022

Nel pomeriggio di mercoledì 23 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, unitamente a quelli della Stazione Livorno Centro; hanno denunciato un 49enne nordafricano per i reati di ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Alle ore 17 circa, una donna presentava una denuncia di furto presso la Stazione Carabinieri Livorno Centro.

La donna poco prima aveva subito un furto sulla propria autovettura parcheggiata in Via del Littorale in località Castel Boccale, nel corso della sua assenza dal veicolo.

Dopo aver rotto il vetro posteriore sinistro dell’auto le asportavano il trolley scolastico del figlio dodicenne, contenente libri di scuola ed il cellulare.

I militari dell’Arma, sfruttando moderni mezzi tecnologici e tecniche d’indagine individuavano il cellulare sottratto, in Via Luigi Bosi

Il cellulare veniva trovato in possesso del nordafricano poi denunciato

Nel corso della perquisizione effettuata nell’immediatezza dai Carabinieri venivano rinvenuti:

1. il telefono cellulare “ricercato”;

2. uno scontrino emesso dal negozio Foot Looker di Livorno via Grande, per l’importo di euro 180, pagato con una carta di pagamento elettronica di dubbia provenienza;

3. una scatola contenente un paio di scarpe marca Nike Air Max;

4. quattro carte di credito di dubbia provenienza.

Successivamente i militari dell’Arma riuscivano ad individuare il luogo dov’era stato buttato lo zaino.

Il cellulare e lo zaino venivano restituiti alla signora e a suo figlio.

