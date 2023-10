Home

Cronaca

Rubata la bicicletta di Mister Green, l’ambientalista che pulisce il verde pubblico

Cronaca

6 Ottobre 2023

Rubata la bicicletta di Mister Green, l’ambientalista che pulisce il verde pubblico

Livorno 6 ottobre 2023 – Rubata la bicicletta di Mister Green, l’ambientalista che pulisce il verde pubblico

Francesco Stefanini, noto come Mister Green, è un ambientalista che si dedica alla pulizia del verde pubblico dalla spazzatura abbandonata. Ogni giorno, con la sua bicicletta elettrica, percorre le strade e i parchi di Livorno, raccogliendo i rifiuti che trova e sensibilizzando i cittadini al rispetto dell’ambiente.

Ma ieri sera, qualcuno gli ha rubato la sua fedele compagna di viaggio: una bicicletta modello GT E-Pantera Dash Gunmetal M di colore grigio scuro con la scritta GT arancione sulla canna. La bicicletta del valore di oltre 2. 300 euro era stata lasciata nei pressi del viale Ippolito Nievo, davanti al circolo ex Cinema Aurora, dove Mister Green si era fermato per una pausa. Al suo ritorno, ha trovato solo il lucchetto tagliato.

Mister Green ha lanciato un appello sui social network per chiedere aiuto a ritrovare la sua bicicletta: “Mi hanno rubato la bicicletta, aiutatemi a ritrovarla. È l’unica cosa che ho per fare il mio lavoro di volontariato. Senza di lei non posso continuare a pulire la città. Chiunque abbia informazioni mi contatti. Grazie”.

Chiunque avesse notizie sulla bicicletta rubata può scrivere a Mister Green sulla sua pagina Facebook

Rubata la bicicletta di Mister Green, l’ambientalista che pulisce il verde pubblico

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin