Home

Cronaca

Rubati gioielli da una cassaforte in un appartamento in via Kossuth

Cronaca

23 Gennaio 2022

Rubati gioielli da una cassaforte in un appartamento in via Kossuth

Livorno 23 gennaio 2022

Ieri sera intorno poco dopo le 20.00 la polizia è intervenuta in via Luigi Kossuth, nel quartiere Fabbricotti per il furto in un appartamento

A chiamare la polizia i proprietari che al loro rientro in casa per l’ora di cena, hanno trovato tutto a soqquadro e la cassaforte aperta

I ladri che hanno agito indisturbati e sono riusciti a fuggire con i gioielli che erano contenuti nella cassaforte. Il valore degli oggetti rubati è ancora da quantificare.

La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo alla ricerca di eventuali impronte

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin