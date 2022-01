Home

Rubava nelle auto in via Lilla, arrestato 29enne

13 Gennaio 2022

13 Gennaio 2022

Rubava nelle auto in via Lilla, arrestato 29enne

Livorno 13 gennaio 2021

Nella notte tra il 12 e il 13, la polizia interveniva su richiesta di un cittadino in via Paolo Lilla, angolo via del Mandorlo

Il cittadino aveva segnalato un soggetto che indossava scarpe bianche da ginnastica, jeans e giubbotto in pelle, zaino e cappellino che rovistava nelle auto in sosta.

All’arrivo sul posto, gli agenti della volante della polizia sorprendevano l’uomo a bordo di una Punto grigia

Il reo poco prima aveva provato a forzare anche altre auto tra le quali una Renault ed uno scooter Piaggio.

Il ladro bloccato ed identificato dagli agenti, è risultato un cittadino livornese del 1993 con precedenti penali

L’uomo di 29 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato continuato e denunciato per il possesso di arnesi da scasso ai sensi art. 4 L. 110/75.

