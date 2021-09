Home

Rubavano volanti e navigatori di BMW tra Castiglioncello e Rosignano, idagate 4 persone

11 Settembre 2021

Indagati tre uomini ed una donna di età compresa tra i 18 ed i 23 anni

Livorno 11 settembre 2021

I quattro di origini moldave e residenti a Livorno sono stati indagati per per concorso in ricettazione

Si tratta di tre uomini ed una donna di età comprese tra i 18 ed i 23 anni

La polizia a seguito di diversi furti compiuti tra Castiglioncello e Rosignano ai danni di vetture BMW dalle quali veniva asportato il volante ed il navigatore, ha iniziato ad analizzare diversi video di sorveglianza

Gli investigatori analizzando i video della stazione di Rosignano hanno individuato in orari e nei giorni compatibili con i furti tre soggetti. Il gruppo arrivava alla stazione e poi ripartiva dopo poche ore

Una volta identificati, la squadra mobile si è presentata presso la loro abitazione di residenza per una perquisizione

Alla vista della polizia una donna all’interno dell’immobile lanciava dalla finestra un sacco nero, immediatamente raccolto dagli operatori e contenente due volanti ed una consolle joystick appartenenti ad autovetture BMW.

Dai numeri di matricola presenti sugli oggetti è stato possibile risalire alle macchine ed ai proprietari

