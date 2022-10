Home

2 Ottobre 2022

2 ottobre 2022 – RUBRICA – Astri di Andrea – Gli Angeli e l’astrologia.

Con il mese di ottobre riprende la rubrica “Gli astri di Andrea” e, in occasione della festa di oggi dedicata agli angeli custodi, iniziamo un ciclo di articoli sul rapporto fra angeli e astrologia.

Angelo è una parola di origine greca e significa messaggero. L’angelo riceve da Dio un messaggio da comunicare agli essere umani.

Viene spontaneo l’accostamento al Dio Hermes, Mercurio per i romani, che si occupava della comunicazione fra gli Dei e fra gli Dei e gli esseri umani e addirittura con il mondo dei morti.

In astrologia sono i pianeti ad avere la funzione di intermediario fra l’energia divina (i segni zodiacali) e gli esseri umani, in primis Mercurio, pianeta dell’ascolto, della comunicazione e del movimento.

Ma tutti i pianeti, soprattutto quelli personali (Sole, Luna, Mercurio, Venere e Marte) sono ottimi messaggeri e quindi “angeli”.

In ogni oroscopo steso per la data e l’ora di nascita esatta il bravo astrologo saprà trovare il pianeta che ha la funzione di angelo custode e che accompagna ogni essere umano dal primo all’ultimo giorno della sua vita terrena.

E come chi crede agli angeli cerca di avere un rapporto personale con l’angelo custode, anche superata l’età infantile; chi crede negli astri sa che le stelle ci guidano per il giusto cammino come afferma il sommo poeta nella Divina commedia:

“”Se tu segui tua stella

non puoi fallire a glorioso porto,

se ben m’accorsi ne la vita bella…”

Dalla prossima settimana cominceremo a parlare dei singoli angeli che cooperano insieme ai principali pianeti.

L’appuntamento è per domenica 9 ottobre.

Che le stelle siano sempre con noi.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

