Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 13 al 19 marzo

Astri di Andrea

12 Marzo 2023

La settimana vedrà un solo grande evento celeste: Venere, il pianeta delle relazioni, entrerà in Toro nella notte del 16 marzo per rimanerci fino al 12 aprile. Venere in Toro è tradizionalmente in domicilio ovvero in buona posizione. E’ una Venere che ama godersi la vita, molto attaccata al benessere del corpo e dei piaceri sensoriali. Molto accuditiva e possessiva nei confronti della persona amata.

Dal suo passaggio in Toro Venere sarà in congiunzione con il nodo nord per cui dobbiamo aspettarci incontri “karmici” ovvero con persone che abbiamo conosciuto in altre vite.

Relazioni favorevoli per le prime decadi dei segni di Terra e d’Acqua, compreso lo Scorpione, che ama gli incontri tempestosi.

Prima parte della settimana favorevole alle ultime decadi dei segni d’aria e di fuoco, poiché Venere è ancora in Ariete e in buon aspetto con Marte in Gemelli.

Durante la settimana Mercurio e Nettuno si congiungeranno nel segno dei Pesci. E’ un aspetto molto difficile nella vita materiale perché genera confusione e possibilità di essere ingannati e truffati.

Soprattutto le ultime decadi dei segni d’acqua e i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci) sono molto a rischio di truffe e inganni in materia commerciale.

Prima di firmare pensateci cento volte e poi non fatene di nulla!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

