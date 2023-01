Home

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica: dal 16 al 22 gennaio 7 giorni molto movimentati

15 Gennaio 2023

15 gennaio 2023 – Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica: dal 16 al 22 gennaio 7 giorni molto movimentati

Dal primo appuntamento dell’anno 2023 la rubrica Astri di Andrea si occuperà delle previsioni settimanali.

Non daremo consigli segno per segno ma parleremo dei movimenti più importanti dei pianeti nei segni zodiacali accennando all’influenza sui segni zodiacali maggiormente coinvolti.

La settimana che va da domani 16 a domenica 22 gennaio è molto movimentata.

Da mercoledì 19 anche Mercurio riprende il moto diretto nel segno del Capricorno per cui tutti i pianeti eccetto Urano (che diventerà diretto il 23) saranno in moto diretto.

Venerdì 20 il Sole passerà nel segno dell’Acquario e sabato 21 ci sarà la prima Luna nuova dell’anno sempre in Acquario.

Venere sarà per tutta la settimana in Acquario e Marte in Gemelli.

I nativi della prima decade della Bilancia avranno una settimana molto intensa ma con i rischi dovuti alla posizione di Giove ai primi gradi dell’Ariete.

Settimana molto intensa anche per i nativi della prima decade dei Gemelli ( attenzione a Marte però) e dell’Acquario. Per questi ultimi la Luna nuova eserciterà un intensa azione di rinnovamento che, unita al buon aspetto con Giove e con Marte, darà impulso a nuovi progetti.

Favorito il dialogo a tutti i livelli.

Che le stelle siano sempre con noi e ci aiutino a migliorare la nostra vita e il rapporto con gli altri.

Buona domenica e buona settimana.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

