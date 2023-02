Home

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 20 al 26 febbraio

Astri di Andrea

19 Febbraio 2023

La settimana è dominata da due eventi molto importanti: la luna nuova in Pesci e il passaggio di Venere in Ariete.

Lunedì 20 alle 8.06 Sole e Luna saranno congiunti in Pesci. Energia di rinnovamento favorevole alle prime decadi dei segni d’Acqua e ai segni di Terra. E’ il momento di ripulirci dalle scorie invernali e fare cure fisiche e psichiche disintossicanti. Molta confusione e frustrazione per la prima decade di Gemelli e Sagittario che non si trovano a loro agio con questo tipo di energia, percepita come deprimente.

Sempre lunedì 20 Venere passerà in Ariete e si congiungerà a Giove, anche se il massimo effetto di questo benefico fenomeno celeste si verificherà la prossima settimana.

Momento magico per la prima decade dell’Ariete e dei segni di fuoco, ma anche i segni d’aria saranno favoriti. Favorite le nuove relazioni e anche quelle esistenti riceveranno uno scatto di passione. Favorite anche le relazioni di affari e commerciali visto che Marte è in Gemelli in aspetto favorevole con Giove e Mercurio.

Continua il momento molto positivo per le attività online. Anche se avete un’attività fisica è molto importante attivare tutti canali online per farla conoscere. Favorite le seconde decadi dei segni d’aria e di fuoco.

Nel complesso una settimana molto positiva che ci fa sentire già le energie primaverili alle porte e il risveglio dei sensi e della voglia di vivere.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

