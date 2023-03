Home

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 20 al 26 marzo

19 Marzo 2023

La prossima settimana sarà caratterizzata da una serie incredibile di eventi celesti di grande importanza.

A cavallo fra il 19 e il 20 marzo Mercurio ha terminato e ricominciato il ciclo zodiacale entrando nel segno dell’Ariete.

Il 20 marzo anche il Sole termina e ricomincia lo stesso ciclo entrando in Ariete e determinando l’Equinozio di primavera.

Il 21 marzo ci sarà la prima Luna nuova di primavera nel segno dell’Ariete.

Il 23 marzo Plutone entrerà nel segno dell’Acquario dove resterà fino al 12 giugno per poi ritornare in Capricorno,

Il 25 marzo Marte lascerà dopo otto mesi i Gemelli per entrare in Cancro.

Questa serie di cambiamenti agisce soprattutto sull’asse delle prime decadi dei segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno). Ma se apparentemente i cambiamenti esteriori sembrano dominare la scena, l’ingresso di Marte, signore del segno dell’Ariete, nel Cancro, fa capire quanto sia importante cambiare qualcosa anche all’interno di noi stessi. Se vogliamo che le cose cambino intorno a noi, e le relazioni interpersonali migliorino, dobbiamo partire da noi stessi. Soprattutto la prima decade dell’Ariete, che il 20 e il 21 verrà investita da una fortissima carica di energia positiva, deve poi dal 25 essere abile a convertire questa euforia anche al proprio interno. E sappiamo quanto è difficile per un Ariete l’arte dell’introspezione. Ci si lasci guidare dall’intuito e dal sentimento. E’ importante cogliere l’attimo ma poi andare oltre e approfondire. E non si pensi che sia solo una questione psicologica. Marte in Cancro ha ritmi lenti e indolenti nella vita esteriore ed è come un’auto che può lasciarvi a piedi in qualsiasi momento se vi intestardite a proseguire con ritmi forsennati.

Per le prime decadi dei segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) l’ingresso di Plutone in Acquario segna un grosso cambiamento interiore che si farà sentire nel tempo. Plutone è infatti molto lento nei suoi spostamenti e rimane in una zona dell’oroscopo per molti anni. Soprattutto Acquari e Leoni dovranno esseri cauti a maneggiare quest’arma potente, ma per loro subdola e nascosta, che è la conoscenza profonda di se stessi. L’idea che il nemico sia in agguato è una semplificazione che porta solo guai. Anche perché questo nemico esiste solo dentro di noi.

Periodo molto positivo per le seconde decadi dei segni di fuoco e d’aria con Giove in Ariete che continua a dare ottimismo ed espansione mentre Saturno in Pesci dona stabilità e senso pratico alle prime decadi dei segni d’Acqua.

Per le relazioni Venere in Toro in sestile con Saturno la prima parte della settimana e poi congiunta ad Urano nella seconda parte promette incontri interessanti e stimolanti, più costruttivi nella prima parte.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

