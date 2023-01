Home

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica: dal 23 al 29 gennaio, eventi celesti molto importanti

Astri di Andrea

22 Gennaio 2023

22 gennaio 2023 – Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica: dal 23 al 29 gennaio, eventi celesti molto importanti

La settimana astrologica che va da lunedì 23 a domenica 29 gennaio contiene degli eventi celesti molto importanti.

Dopo la Luna nuova in Acquario di sabato 21 e domenica 22, che ha segnato un momento di rinnovamento dell’energia, martedì 24 ecco un altro grande momento di rinnovamento in arrivo.

Urano, il governatore del segno dell’Acquario, ritorna in moto diretto nel segno del Toro per cui tutti i pianeti saranno in moto diretto.

Urano resterà in moto diretto fino al 28 agosto.

Favorito il rinnovamento per le secondi decadi dei segni di Terra e d’Acqua. Per il Toro ancora grandi novità nei settori interessati dal pianeta che si trova nel segno.

Venerdì 27 Venere passerà nel segno dei Pesci dove rimarrà fino al 20 febbraio.

Favorite le relazioni per le prime decadi dei segni d’Acqua e di Terra, anche se per il Cancro il periodo sarà molto avventuroso dal punto di vista sentimentale a causa della quadratura di Giove in Ariete.

Che le stelle siano sempre con noi e ci aiutino a migliorare la nostra vita e a migliorare le relazioni con gli altri.

Buona domenica e buona settimana.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

