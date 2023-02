Home

Rubriche

Astri di Andrea

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 27 febbraio al 5 marzo

Astri di Andrea

26 Febbraio 2023

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 27 febbraio al 5 marzo

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 27 febbraio al 5 marzo

La settimana che ci fa entrare nel mese di Marzo è caratterizzata dal passaggio di Mercurio in Pesci e dalla congiunzione esatta fra Venere e Giove.

Entrambe i fenomeni celesti si verificheranno il 2 marzo.

Pochi giorni prima Mercurio sarà congiunto a Saturno in Acquario mentre la congiunzione Venere Giove proseguirà fino al 12 marzo.

Periodo molto favorevole per le secondi decadi dell’Ariete e dei segni di fuoco. Anche i segni d’aria saranno favoriti. La congiunzione Venere Giove è una grande opportunità soprattutto per le persone coraggiose che osano. Molte relazioni impossibili e passionali possono trovare coronamento in questo periodo.

Il sestile con Marte in Gemelli favorisce anche il nascere di relazioni d’amicizia che aiuteranno molte persone ad uscire da un periodo di solitudine e depressione.

Mercurio in Pesci favorisce la comunicazione e il commercio per le prime decadi dei segni d’Acqua e di Terra.

Settimana molto gradevole in attesa dei grandi cambiamenti della prossima settimana.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

#astrologia #agendaastrologica #oroscopo #lasettimanaastrologica

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin