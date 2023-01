Home

29 Gennaio 2023

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 30 gennaio al 5 febbraio

Livorno, 29 gennaio 2023 – Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 30 gennaio al 5 febbraio

La settimana che va da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio è caratterizzata da tre elementi interessanti:

1) I pianeti sono tutti in moto diretto per cui l’energia circola senza blocchi e inibizioni.

2) Marte in Gemelli è protagonista di due aspetti molto diversi fra loro: il sestile con Giove in Ariete, che dona iniziativa ma senza strafare e il quadrato con Venere in Pesci che crea qualche dissapore nelle relazioni.

3) l’importantissima Luna piena in Leone di domenica 5 febbraio, che chiude la settimana col botto.

Favorite le prime decadi dei segni d’aria e fuoco per l’iniziativa privata in tutti i campi.

Difficile la situazione in amore per le prime decadi dei segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci) con incomprensioni e qualche bugia di troppo. Attenzione a non esagerare nell’infedeltà.

La Luna piena In Leone sarà molto delicata per le seconde decadi dei segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario) molto sotto stress in questo periodo.

Prendetevi una domenica di totale relax per evitare situazioni esplosive con rischio di reazioni emotive prive di controllo.

Che le stelle siano sempre con noi e ci aiutino a vivere meglio con noi stessi e con gli altri.

Buona settimana!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

