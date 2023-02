Home

5 Febbraio 2023

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 6 al 12 febbraio

Livorno 5 febbraio 2023 – Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 6 al 12 febbraio

La settimana astrologica che va dal 6 al 12 febbraio non prevede fenomeni eclatanti.

L’unico evento degno di nota è il passaggio di Mercurio in Acquario sabato 11 febbraio

Continua il fastidioso quadrato fra Venere in Pesci e Marte in Gemelli fino all’11 febbraio. Prima di passare in Acquario Mercurio sarà congiunto a Plutone in Capricorno. Periodo favorevole alle ultime decadi di Capricorno e Vergine per escogitare idee geniali ed inaspettate. Anche il Toro può trarre beneficio da questo transito per alleviare la morsa di Saturno in quadrato.

Continua il momento difficile in amore per le seconde decadi dei segni mobili (♊, ♍, ♐ e Pesci).

Giove in ♈ favorirà le prime decadi dei segni di Fuoco, ma in modo meno efficace rispetto alla settimana scorsa.

Linkedin