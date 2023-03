Home

Rubriche

Astri di Andrea

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 6 al 12 marzo

Astri di Andrea

5 Marzo 2023

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 6 al 12 marzo

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica dal 6 al 12 marzo

La seconda settimana di marzo vede degli avvenimenti molto importanti, concentrati il 7 marzo, giorno nel quale Saturno entrerà nel segno dei Pesci e la Luna piena in Vergine dominerà il cielo.

Momento molto importante per le prime e seconde decadi dei segni mobili (Gemelli, Vergine, Pesci e Sagittario). Per le prime decadi l’ingresso di Saturno inizia un periodo importantissimo per costruire e consolidare aspetti fragili dell’esistenza, verificando con pazienza la loro affidabilità e fattibilità come in un cantiere in costruzione. Saturno resterà tutto l’anno nella prima decade dei Pesci per cui c’è veramente molto tempo per riflettere.

Favorite le prime decadi dei segni d’Acqua e di Terra per consolidare tutto ciò che è all’inizio.

Per le secondi decadi dei segni mobili la Luna piena in Vergine porterà grande fermento ma anche instabilità. Favoriti i segni d’Acqua e di Terra che avranno grande feeling con questa Luna chiamata la Luna dei veggenti per la chiarezza mentale che porta.

Venere in Ariete e Marte in Gemelli saranno in ottimo aspetto tutta la settimana. Favorite le relazioni di ogni tipo per le secondi decadi dei segni di Fuoco e d’Aria. Chiarimenti dopo litigi e discussioni.

Mercurio in Pesci è in buon aspetto con Urano. Favorite le seconde decadi dei segni d’Acqua e di Terra nel commercio e nello studio con tante belle novità che aiuteranno a risolvere situazioni difficili. Favorito anche il perdono verso gli altri e verso se stessi per errori commessi in passato.

Buona settimana!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

#astrologia #agendaastrologica #oroscopo #lasettimanaastrologica

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin