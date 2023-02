Home

Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica di San Valentino, dal 13 al 19 febbraio

Livorno 12 febbraio 2023 – Rubrica Astri di Andrea – La settimana astrologica di San Valentino, dal 13 al 19 febbraio

La settimana di San Valentino sarà caratterizzata dalla congiunzione di Venere; il pianeta dell’amore, e Nettuno; il pianeta romantico per eccellenza, nel sensibile e sensitivo segno dei Pesci proprio nel giorno di San Valentino e nei giorni successivi.

La congiunzione esatta avverrà il 15 ma tutta la settimana è caratterizzata da questo aspetto celeste che è particolarmente favorevole per le ultime decadi dei segni d’acqua e di Terra.

Anche la Vergine, di solito molto a disagio con le effusioni sentimentali potrà lasciarsi andare, almeno per un giorno a lacrime e sentimentalismi, ben sorretta da Plutone in Capricorno che, nel momento di maggiore abbandono, la riporterà sulla retta via della ragione.

E’ inoltre terminata la fastidiosa quadratura fra Venere e Marte per cui le coppie possono tirare un sospiro di sollievo.

Per le prime e secondi decadi dei segni di fuoco e d’aria continua la posizione favorevole di Giove e di Marte, al quale si aggiunge Mercurio da poco entrato in Acquario. Grande attività sul fronte lavorativo e delle pubbliche relazioni a patto di avere idee nuove e i mezzi per diffonderle legati alla tecnologia online.

Nella notte fra il 18 e il 19 il Sole passerà nel segno dei Pesci ma per la Luna nuova bisognerà aspettare la settimana successiva.

Tutto sommato una settimana piacevole da passare in compagnia della persona amata e comunque dedicata all’amore in tutte le sue forme.

La congiunzione Venere Nettuno in Pesci ci ricorda che la più alta forma di amore è la compassione o amore universale in cui il nostro cuore si allarga a tutti gli esseri viventi, animali compresi, bisognosi di cura e di affetto.

