Home

Sport

Rugby

Ruby, Lions under 10 secondi al torneo di Recco

Rugby

26 Aprile 2025

Ruby, Lions under 10 secondi al torneo di Recco

Livorno 26 aprile 2025 Ruby, Lions under 10 secondi al torneo di Recco

Questo mese di aprile rimarrà a lungo nella memoria degli under 10 della LundaX Lions Amaranto, capaci, nel giro di appena di appena 20 giorni, di cogliere risultati di primissimo piano in importanti eventi interregionali.

Domenica 6 la squadra livornese ha colto il primo posto nel torneo ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia. La settimana successiva, domenica 13, i labronici hanno conquistato la seconda posizione nel ‘Città di Pontedera’. Infine, nel terzo ed ultimo impegno di aprile, venerdì 25, la stessa scatenata realtà amaranto, composta da validissimi elementi nati negli anni 2014 e 2015 ha conquistato la seconda piazza nel torneo ‘Bertamino’, svoltosi sul sintetico del ‘Carlo Androne’ di Recco.

Dieci, per la categoria, le squadre al via della riuscitissima manifestazione disputata in terra ligure. Formazioni inizialmente inserite in due gironi da cinque. Nel proprio raggruppamento – il B -, i livornesi hanno battuto 5-0 (ogni meta un punto) il Superba Genova ‘B’, 8-0 le Province dell’Ovest Genova, i Lyons Piacenza 4-0 ed il CUS Genova 4-3. La LundaX Lions Amaranto si è così qualificata alla semifinale, dove ha incrociato le armi con il Superba Genova ‘1’.

Gli amaranto si sono imposti 4-3 e dunque hanno guadagnato l’accesso alla finale – la terza finale in tre tornei consecutivi -. Nell’atto decisivo dell’intensa giornata, i ‘leoncini’ si sono trovati di fronte i ‘cugini’ del Cecina. Derby della costa toscana intensa ed equilibrata, chiusa con l’affermazione dei cecinesi 3-2. Forte – ben più dell’amarezza per la possibile medaglia d’oro sfumata per piccoli dettagli – è la soddisfazione per l’ottimo livello di gioco raggiunto e per le belle mete messe a segno.

La volontà è quella di confermare risultati e prestazioni anche giovedì prossimo, il primo maggio, quando – al pari di under 12 e under 8 – gli amaranto saranno di scena a Padova, per il prestigiosissimo torneo nazionale Bottacin.

Questi gli atleti schierati alle porte di Genova dagli instancabili ed impagabili allenatori-educatori degli under 10 labronici Davide Strazzullo, Marco Lorenzoni, Rebecca Scardino e Alessandro Landi:

Mattia Vitiello, Davide Bargellini, Leon Quarto, Lorenzo Bovani, Davide Litrico, Noah Calabrò, Giulio Cipriani, Andrea Sardi, Furio Camus, Francesco Pinna, Nico Leo, Giorgio Lorenzoni, Eduard Mihai Pop, Achille Montagnani, Giorgio Formichini.

Ruby, Lions under 10 secondi al torneo di Recco