Home

Sport

Rugby

Ruby, successo e bonus per i Lions U18

Rugby

21 Ottobre 2024

Ruby, successo e bonus per i Lions U18

Livorno 21 ottobre 2024 – Ruby, successo e bonus per i Lions U18

L’esordio tra le mura amiche è coinciso con un convincente successo condito dal bonus-attacco.

La LundaX Lions Amaranto under 18, alla sua prima uscita stagionale effettuata sul prato dell’‘Emo Priami’ di Stagno, si è esaltata ed ha centrato il massimo della posta. I ragazzi allenati dal terzetto Francesco Consani – Alessandro Brondi – Omar Tichetti hanno liquidato, 39-15 (7 mete a 2, 5 punti a 0 in graduatoria) i pari età del Vasari Arezzo.

La sfida, disputata in anticipo sabato 19, era valida per la seconda giornata del campionato regionale di categoria (il torneo che vede al via tutte le squadre toscane non impegnate nell’èlite; in palio, per le prime, il passaggio alla fase interregionale).

I livornesi, rispetto alle due prime prove fornite sui campi dei Lyons Piacenza – nella gara valida per la semifinale per il passaggio all’èlite – e dello Scandicci – nella prima partita di questa fase regionale; un match equilibrato nel quale gli ospiti si sono dovuti accontentare del bonus-difesa – sono parsi in crescita, in tutti i settori e in tutti i reparti.

Gli amaranto, contro gli aretini, hanno sempre tenuto saldamente in mano le redini del confronto e sono andati a bersaglio con l’estremo Meini (due mete), con il mediano di mischia Munafò (una meta), con il centro Gabbriellini (una meta), l’ala Giudici (una meta), il seconda linea Del Nista (una meta), l’ala De Chirico (una meta) e l’apertura Pavesi (due trasformazione). Prossimo appuntamento il 17 novembre, al ‘Querceto’ di Sesto Fiorentino, contro la sinergica realtà dei Cavalieri Prato/Sesto ‘2’.

Lo schieramento utilizzato contro il Vasari: Meini; Giudici, Gabbriellini, Pellegrini, Torrino; Pavesi, Munafò (cap.); Consani N., Contini, Fabbri; Davini L., Del Nista; Davini J., Giusti E., Bianucci T.. Entrati anche Santana, Massagli, Manguso, De Chirico, Maltinti, Mariotti e Bani.