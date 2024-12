Home

Sport

Rugby

Rugby, 3° successo di fila per i Lions under 18

Rugby

3 Dicembre 2024

Rugby, 3° successo di fila per i Lions under 18

Livorno 3 dicembre 2024 Rugby, 3° successo di fila per i Lions under 18

Terzo successo consecutivo per gli under 18 della LundaX Lions Amaranto nel campionato regionale di categoria, il torneo che vede coinvolte le sette squadre toscane non impegnate nell’èlite. Sotto un gradevole sole, sul prato amico dell’‘Emo Priami’ di Stagno,

i ragazzi allenati dal terzetto composto da Francesco Consani, Alessandro Brondi e Omar Tichetti si sono imposti sui pari età del Bellaria Pontedera con un perentorio 38-14.

La formazione amaranto è andata, nel corso del match, in crescendo. Buona la prova fornita da tutti i settori e tutti i reparti.

La LundaX Lions Amaranto under 18, che domenica ventura ospiterà, nel derby della provincia, la sinergica realtà del Tirreno, ha i mezzi per togliersi buone soddisfazioni anche nelle prossime uscite. I livornesi, contro il Bellaria, hanno raccolto il massimo: i cinque punti relativi al successo condito dal bonus-attacco.

Sei le mete siglate. Tre volte a bersaglio Consani ed una ciascuno Fabbri, De Chirico e Gabbriellini, con Pavesi che ha arrotondato con quattro trasformazioni.

Tutti schierati, nel corso del confronto, i 22 atleti convocati. Ecco – in ordine alfabetico – la lista dei giocatori classe 2006 (i cosiddetti ‘rientranti’), 2007 e 2008 amaranto vittoriosi contro una squadra, quella del Bellaria, che al drop d’inizio del confronto era, in classifica, appaiata agli stessi labronici, a quota 10:

Bani, Bianucci, Consani, Contini, Davini L., De Chirico, Del Nista, Fabbri, Gabbriellini, Giusti, Giudici, Longhi, Massagli, Manguso, Meini, Munafò, Palmerini, Parziale, Pavesi, Rotondo, Strumi, Torrini.

Rugby, 3° successo di fila per i Lions under 18