Rugby

26 Ottobre 2025

Livorno 26 ottobre 2025 Rugby, A1: successo del Livorno Rugby sul Petrarca cadetto. Tabellino, risultati e classifica

Livorno, Stadio “Carlo Montano” – domenica 26 ottobre 2025

Campionato Serie A, girone 1, II giornata

Unicusano Livorno 1931 v Petrarca Padova cadetta 26–14 (p.t. 12-14)

Punti conquistati in classifica: (Unicusano Livorno 1931) 5 , (Petrarca Padova cadetta ) 0

Marcatori p.t. 11’ m. Mion tr. Della Silvestra (0-7), 20’ m. Santinello tr. Della Silvestra (0-14), 27’ m. Del Bono (5-14), 37’ m. Ianda tr. Tomaselli (12-14); s.t. 61’ m. Casini T. tr. Del Bono (19-14), 73’ m. Ficarra tr. Del Bono (26-14)

Unicusano Livorno Rugby: Del Bono; Casini T., Giunta, Mannelli, Bianchi (73’ Meini); Tomaselli J. (cap.), Rossi (52’ Piram); Mbandà, Freschi L. (60’ Caratori Tontini), Ianda D. (63’ Piras); Gambini, Chiti (58’ Giammattei); Tangredi (71’ Ficarra) (79’ Ippolito), Nannoni (73’ Tori), Ficarra (45’ Andreotti). All. Guidi-Mannelli-Tangredi- Del Bono.

Rugby Petrarca Padova cadetta: Mizzon; Della Silvestra, Santinello, Trez, Mion (51’ Eterno); Ravanelli, Bisaglia (54’ Ganzetti); Goldin (62’ Perin), Roso (77’ Albertini), Mastrodomenico D.; Telandro, Bavaresco; Aligo (59’ Baldo), Frattolillo (49’ Silecchia), Messori. A disp.: Zin. All.: Giovanni Maistri

Arbitro: Pasquale Picheo di Modena (assist.: Riccardo Angelucci e Gabriele Marinai di Livorno).

Note: espulsioni temporanee nel p.t. per Del Bono (26’) e Roso (36’) e nel s.t. per Mastrodomenico D. (71’).

Il quadro dei risultati della seconda giornata di serie A, girone 1 (tra parentesi i punti validi per la classifica): VII Rugby Torino – Verona 22-48 (0-5 ); Unicusano Livorno – Petrarca cadetto 26-14 (5-0); Valsugana/Padova – Capitolina Roma 31-33 (2-5); Calvisano – CUS Torino 36-30 (4-2); Parabiago – Avezzano 52-25 (5-0). La classifica: Parabiago e Verona 10; Calvisano 9; CUS Torino e Unicusano Livorno 6; Avezzano e Capitolina 5; Valsugana/Padova 3; Petrarca cadetta 0 e VII Rugby Torino 0. Domenica prossima l’Unicusano Livorno renderà visita alla Capitolina Roma.