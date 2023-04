Home

Rugby, al Priami due cerimonie per ricordare Franco Mazzantini (foto)

10 Aprile 2023

Franco Mazzantini, quinta essenza della palla ovale livornese – e non solo livornese -, è stato ricordato con due riuscitissime cerimonie, piene di significato, svoltesi nel pomeriggio di questo sabato al ‘Montano’ di via dei Pensieri prima e al ‘Priami’ di via Marx a Stagno poco più tardi.

Accanto a due giovani querce, piantate in suo onore, sono state scoperte due targhe che recitano:

‘Essere abbattuti nella vita è un dato di fatto, alzarsi e andare avanti è una scelta. In ricordo di Franco Mazzantini, un padre, un compagno, un amico, nel rugby e nella vita. Batan, batan, batan’.

Si sono vissuti momenti di grande commozione, nel rendere il giusto tributo un personaggio unico. Franco ha passato la palla, all’età di 84 anni, il 4 ottobre 2021.