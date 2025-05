Rugby, al via il torneo I’m Lion

Home

30 Maggio 2025

Il trofeo ‘I’m a Lion’, in programma da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno presso l’impianto ‘Emo Priami’ di Stagno, coinvolgerà 56 squadre giovanili e propaganda ed avrà un significativo tocco internazionale, grazie alla presenza, nella categoria degli under 16, del Kiev. Si preannuncia una kermesse con numeri impressionanti: l’evento coinvolgerà, tra atleti e accompagnatori, migliaia di sportivi e appassionati. Sette le regioni del nord e del centro Italia rappresentate. Qualcosa di più di una semplice ‘grande festa del rugby di fine stagione’. ‘I’m a Lion’ giunge, in questo 2025, alla sua sesta edizione.

Nel corso della giornata di sabato 31 maggio, dalle 15:30, ci sarà spazio per i tornei riservati agli under 14 e agli under 6, domenica primo giugno, dalle 9:00, saranno in campo le formazioni under 8, under 10 e under 12 ed infine lunedì 2, dalle 9:00, si disputeranno le gare tra compagini under 16, con un significativo intermezzo, tra prima e seconda parte, di una gara under 18. Di alta qualità le compagini delle sei categorie al via. In particolare, tra gli under 14 (nati negli anni 2011 e 2012), si presenteranno le realtà lombarde del Lecco e del Mantova e quelle toscane della LundaX Lions Amaranto del Bellaria Pontedera, del Tirreno e del Prato, tra gli under 6 (nati nel 2019), saranno presenti gli emiliani del Noceto, i laziali del Frascati e i toscani della LundaX Lions Amaranto, dello Scandicci e del Lucca, tra gli under 8 (nati nel 2017 e 2018), ci saranno i laziali del Velletri e della Roma Barbarians, gli emiliani del Noceto, i liguri del Recco e dello Spezia e i toscani della LundaX Lions Amaranto (i padroni di casa al via con ben tre rappresentative), del Cecina (due rappresentative), dello Scandicci, dei Puma Bisenzio e dei Titani Viareggio, tra gli under 10 (nati nel 2015 e 2016) i laziali del Velletri, della Roma Barbarians e del Frascati, gli emiliani del Noceto, i liguri del Recco e dello Spezia e i toscani della LundaX Lions Amaranto (tre rappresentative), dello Scandicci, dei Puma Bisenzio e del Lucca, tra gli under 12 (nati nel 2013 e 2014) i laziali del Velletri, della Roma Barbarians, del Frascati e del Fiumicino, i lombardi del Pavia e i toscani della LundaX Lions Amaranto (due rappresentative), dello Scandicci, della Scintilla Pisa e dei Puma Bisenzio e tra gli under 16 (nati nel 2009 e 2010), oltre agli ucraini del Kiev, saranno al via gli umbri della Ternana, i piemontesi del Biella, i lombardi dei Falchi Lomellina, i liguri del Recco, e i toscani della LundaX Lions Amaranto, dello Scandicci e delle Crete Senesi.

Per gli under 16 di Bertolini e Mantovani ‘I’m a Lion’ offre l’occasione di celebrare in grande stile il primo posto nel recente torneo interregionale ‘Pesciolino’ di Portoferraio, nel quale, senza subire alcuna marcatura, sono stati superati nel girone iniziale l’Orio al Serio, il Valpolicella e il CUS Torino e nella finale la mista Unicusano Livorno/Elba.

UNDER 18. Ricco di significati gli appuntamenti degli under 18 della LundaX Lions Amaranto con i coetanei del Kiev, al ‘Priami’. Primi due allenamenti congiunti mercoledì 28 alle 16:00 e venerdì 30 alle 18:30. Poi, lunedì 2 giugno alle 13:00, durante la pausa tra prima e seconda parte del torneo ‘I’m a Lion’ riservato agli under 16, nuova partitella touch con la stessa formazione ucraina.

PROGETTO ‘LIONS CON KIEV’. I ragazzi ucraini in questione sono arrivati a Livorno domenica 25 e saranno ospiti dei Lions fino al 3 giugno. Il progetto, nato grazie a Stefano Ciolli e sviluppato in collaborazione con la società amaranto, sta consentendo a 27 ragazzi di portarsi lontano dal territorio della guerra e far loro vivere una settimana di rugby. I giovani del Kiev under 18 si stanno dunque allenando insieme ai coetanei della LundaX Lions Amaranto e cenano nella club house del ‘Priami’, assaggiando così gli squisiti piatti preparati dalle ‘Leonesse’, le addette alla club house stessa. Una festa ed un gemellaggio, per portare i due gruppi ad una futura amicizia.

