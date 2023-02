Home

Rugby: bel successo esterno dei Pirati Livorno nel campionato Old

14 Febbraio 2023

Livorno 14 febbraio 2023

L’appetito vien mangiando. I Pirati Livorno, dopo l’eccellente secondo posto nazionale colto nel campionato Old 2021/22, non nascondono i propositi di confermarsi al vertice del torneo riservato ai ‘non più giovanissimi’ anche in questa stagione.

La realtà dei Pirati è composta da una rosa ‘eterogenea’ ed è formata da elementi che, nella loro ‘prima carriera rugbistica’, hanno militato in varie squadre della provincia.

Non mancano certo entusiasmo e slancio ‘da ventenni’ a questi ‘ragazzi’, che hanno il proprio quartier generale al ‘Tamberi’, di via Russo, a Livorno.

I Pirati, nel campionato toscano, occupano la seconda posizione. La prima classificata di tale raggruppamento accederà alla finale per il titolo tricolore.

Sabato scorso i Pirati hanno vinto 0-4 (ogni meta un punto) sul terreno dello Zoo Vasari Arezzo. Nel campionato Old, ogni vittoria viene premiata con quattro punti, due punti vengono assegnati in caso di pareggio ed uno per la sconfitta.

La situazione in graduatoria, dopo quattro giornate:

RinoCerotti Livorno 16; Pirati Livorno 11; Sorci Verdi Prato* 10; Arf Firenze 9; Zoo Vasari Arezzo 7; Pecore Nere Livorno* e Allupins Prato* 6; Ribolliti Firenze* 3. *Sorci Verdi, Pecore Nere, Allupins e Ribollitti hanno una partita in meno.

Ad Arezzo, i Pirati hanno giocato un match ricco di sostanza. In particolare, brillante il primo tempo, nel corso del quale gli ospiti hanno realizzato tre mete: a bersaglio Bernieri dopo una bella azione alla mano, Sciacol, ancora dopo un attacco dei trequarti, e Dell’Omodarme, uscito prepotentemente da una mischia ordinata. Efficace e concreta la difesa livornese: 0-3 all’intervallo a testimoniare la superiorità esibita. Nella ripresa, i Pirati hanno amministrato serenamente la situazione, allungando poi con la meta di Nuti, a segno dopo una bella iniziativa del reparto arretrato.

I 18 giocatori livornesi grandi protagonisti nel match giocato nel pomeriggio di sabato 11 febbraio in terra aretina:

Giorgio Marrucci, Andrea Bernieri, Gabriele Pelletti, Stefano Pagni, Alberto Mazzoni, Alessandro Borghesi, Matteo Bonaretti, Marino Dell’Omodarme, Tiziano Stacchini, Marco Anello, Federico Petrantoni, Fabrizio Del Fiorentino, Simone Nuti, Ciro Sportiello, Matteo Marcel, Giovanni Lunardi, Riccardo Sciacol, Simone Santi.

