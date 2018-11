Home

Rugby C2: Fulgida Etruschi perde a Pistoia

6 novembre 2018

Il Livorno accusa più del dovuto le gravi assenze di sette titolari

La Fulgida Etruschi Livorno accusa più del dovuto le gravi assenze di sette titolari (out per infortunio Ruffino, Capobianchi, Chiarugi, Bitossi, Sanacore e Mauro Incrocci e per squalifica De Robertis) e a Pistoia rimedia una sconfitta severa e grave.

I verde-amaranto, nella sfida valida per la quarta giornata di C2, girone regionale 1 (il raggruppamento della Toscana occidentale) hanno perso, contro i validi padroni di casa, 53-0 (7 mete a 0). Per Pistoia, 5 punti agevoli (il bonus-attacco era già in cassaforte in avvio di ripresa), per i labronici nessun punto conquistato. Mancano 6 giornate alla fine di questa prima fase (30 punti potenziali per ciascuna squadra), ma la sensazione è che le possibilità di lottare per una delle prime tre piazze e dunque conquistare l’accesso alla poule promozione siano ora davvero ridotte al lumicino.

La pausa di domenica prossima (sabato a Firenze è in programma Italia-Georgia) cade a puntino per riordinare gioco e idee. Questa la situazione in classifica dopo i primi 320’ di campionato: Lucca 18 p.; Pistoia 15; Gambassi 12; Rufus San Vincenzo 7; Fulgida Etruschi Livorno e Bellaria Pontedera 4.

Al termine di questa prima parte del campionato, le prime tre passeranno alla poule promozione, le altre invece giocheranno la poule consolazione.

A Pistoia, match sempre saldamente in mano ai locali. Pistoia in vantaggio 27-0 già all’intervallo. Gli ospiti fanno fatica anche nella ripresa, quando incassano l’ulteriore allungo degli antagonisti.

La Fulgida, finora, nelle prime 4 giornate, ha ottenuti punti solo in occasione del match vinto 5-7 a Pontedera. Ora l’importante è far quadrato.

D’obbligo risalire la china e dare un senso alle restanti 16 giornate di questa annata, che non deve diventare semplicemente ‘di transizione’….

Il quindici schierato da coach Daniele Campani a Pistoia: Amadori; Florio, Compiani, Franzoni (14’ st Colombi), Gaye; Recchi, Demiri; Brilli, Rossi, Bartoli (11’ st Marinari); Bonuccelli A. (21’ st Macchi), Bonuccelli F.; Bonaretti, Peruzzi, Tognini (11’ pt Ghiozzi).