Rugby

17 Febbraio 2025

Rugby campionato Old, 4° successo su 4 per i RinoCerotti

Livorno 17 febbraio 2025 Rugby campionato Old, 4° successo su 4 per i RinoCerotti

Il 2025 agonistico della squadra Old dei RinoCerotti, la squadra Old dei Lions Amaranto, è iniziato con il bòtto. Sul terreno amico del ‘Priami’ di Stagno, nel tardo pomeriggio di questo terzo sabato del mese di febbraio, nel primo impegno del nuovo anno solare, la squadra labronica guidata dall’allenatore-giocatore Antonio Cannavò ha superato, 3-0 (ogni meta un punto), l’Arf Firenze.

Per i RinoCerotti si tratta della quarta affermazione in altrettante partite di questo campionato regionale: il passaggio alle finali nazionali è virtualmente certa.

In testa alla classifica, aquota 20, si trova la coppia tutta labronica Pirati – Rinocerotti: tra gli Old ogni successo, indipendentemente dal numero delle marcature messe a segno, viene premiato con cinque punti.

I Pirati, rispetto ai RinoCerotti, vantano una miglior differenza mete (+16 a +12). Distanziate, in graduatoria tutte le altre sei formazioni del girone regionale.

Le due formazioni livornesi si affronteranno, nello scontro diretto decisivo per la prima posizione, nel prossimo turno, in agenda sabato 22 marzo al ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo, uno dei due terreni di gioco nei quali disputano le proprie gare interne i Pirati.

Sarà poi lo stesso rettangolo di gioco sanvincenzino ad ospitare, sabato 7 giugno, le finali per il primo e terzo posto nazionale.

La squadra prima del girone toscano (in tutto solo sette gare; non è previsto il ritorno delle partite tra le otto compagini) affronterà la prima del girone lombardo-piemontese: in palio il titolo tricolore.

La seconda del girone toscano se la vedrà con la seconda dello stesso girone nordista: in palio la terza piazza (e la Coppa delle Regioni). Il derby del 22 marzo può essere paragonato ad una semifinale per il titolo nazionale. Per effetto della differenza mete sfavorevole, i RinoCerotti, a San Vincenzo, non potranno accontentarsi del pareggio.

