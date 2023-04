Home

23 Aprile 2023

Rugby, campionato Old: i Pirati Livorno vincono in trasferta

Livorno 23 aprile 2023

Sesto impegno nel campionato toscano Old e terza vittoria per i Pirati, la realtà livornese di categoria composta da elementi che ‘nella loro prima parte della carriera’ (cioè quando erano ‘più giovani’) hanno militato nel Livorno Rugby, negli Etruschi Livorno e anche in altre squadre della provincia. In questo assolato quarto sabato del mese di aprile, la squadra labronica si è imposta presso l’impianto di Seano, a Carmignano, contro i padroni di casa degli Allupins Prato, per 4 mete a 0.

Il largo successo consente a Pagni e compagni di consolidare la quarta piazza in graduatoria.

Questa la nuova situazione in classifica (tutte le squadre hanno all’attivo sei partite):

Sorci Verdi Prato 22 p.; RinoCerotti Livorno 21; Arf Firenze 17; Pirati Livorno 16; Pecore Nere Livorno e Allupins Prato 12; Ribolliti Firenze e Zoo Vasari Arezzo 6.

Nel campionato Old, i risultati sono determinati unicamente dal numero delle mete siglate: non sono previsti calci piazzati, nè trasformazioni, nè drop.

Le squadre che vincono si assicurano quattro punti; due per le formazioni che pareggiano ed uno per le compagini che perdono.

Primo quarto di partita molto equilibrato, con i Pirati che impostano gli attacchi vicino al raggruppamento, e i pratesi bravi a contrastare le percussioni avversarie.

Poi, grazie in particolare alla lucida regia del mediano di apertura ospite Mariotti, la partita prende un’altra piega.

I livornesi prendono saldamente in mano le redini del confronto e sbloccano la situazione con la splendida meta, sulla bandierina, dell’estremo Pieretti – ottimo quindi il suo debutto con i Pirati, così come di rilievo l’esordio di un altro trequarti, Ferrini, schierato, nella ripresa, come centro -. In chiusura di prima frazione, l’attivo Filacanapa sfiora la seconda marcatura della sua compagine. Uno a zero all’intervallo.

Ripresa sul velluto per i labronici. Ancora Pieretti va a bersaglio, sotto i pali, dopo un slalom degno del miglior Alberto Tomba.

La terza meta ospite è firmata da Malossi – decisamente brillante anche il suo debutto – su classica iniziativa tirata dalla linea arretrata, la quarta è invece opera di Mariotti, bravo a recuperare una palla su errore dell’apertura avversaria.

Poi, doccia e un bel terzo tempo che non fa altro che consolidare il gemellaggio tra le due squadre, con l’assegnazione del ‘Trofeo Allupati’ – dedicato a Valter Poli -, alla squadra vincente del confronto, in questo caso i Pirati.

Il trofeo verrà rimesso in palio in tutte le partite di campionato giocate tra Allupins e Pirati.

Questi i giocatori labronici brillanti protagonisti a Seano:

Bernieri, Bonaretti, Borghesi, Dell’Omodarme, Ferrini, Filacanapa, Gori, Lari, Lunardi, Malossi, Marcel, Mariotti, Nuti, Pagni, Pieretti, Santi, Sportiello, Stacchini, Tomaselli. Sabato 13 maggio l’ultima giornata del campionato toscano Old sarà giocto in sede unica al ‘Priami’ di Stagno: i Pirati se la vedranno con i Ribolliti Firenze.

