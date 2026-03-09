Home

Livorno 9 marzo 2026 Rugby: Celi e Brasini protagonisti nell'Italia under 20

In questo weekend trionfale per la palla ovale italiana, con lo storico primo successo dell’Italia sull’Inghilterra, anche il Livorno Rugby ha validi motivi per gioire. Due giocatori biancoverdi classe 2006, l’avanti Christian Brasini ed il trequarti Pietro Celi, si sono messi in evidenza, rispettivamente nel ruolo di pilone sinistro e di estremo, nella formazione dell’Italia under 20 che nella serata di venerdì 6, al ‘Monigo’ di Treviso, di fronte ad oltre 4000 spettatori, nel quadro della quarta e penultima giornata del ‘Torneo delle Sei Nazioni’ di categoria, ha affrontato i pari età dell’Inghilterra.

Buonissime le prestazioni fornite dai due giocatori labronici, in campo come titolari e sostituiti solo dopo la mezz’ora della ripresa.

Celi si è tolto anche la grande soddisfazione di una splendida meta dopo un’irresistibile verticalizzazione: una marcatura che ha permesso agli azzurrini, al 18’, di sbloccare il punteggio. Il confronto si è chiuso con il successo dell’Inghilterra 17-41. Dopo una prima frazione in equilibrio (7-10 all’intervallo), gli ospiti hanno scavato il solco.

Non ha disputato il prestigioso match di Treviso un terzo giocatore del Livorno Rugby, il tallonatore classe 2007 Jacopo De Rossi, che quattro giorni prima del confronto si è procurato in allenamento un infortunio muscolare. Senza quel malanno, sarebbero stati (nuovamente) tre gli atleti livornesi in campo. Celi e Brasini hanno giocato anche l’edizione 2025 del ‘Sei Nazioni under 20.

L’ottimo lavoro svolto dal Livorno Rugby nel proprio settore giovanile è testimoniato anche dagli eccellenti risultati colti dalle sue rappresentative under 18 e under 16, entrambe in corsa per l’accesso alle finali nazionali.

La prima squadra dell’Unicusano

– che come noto è composta in modo pressoché esclusivo da elementi nati e cresciuti nella propria cantera – tornerà in campo, nel quadro del quattordicesimo e quintultimo turno del campionato di A1, nel prossimo weekend. I biancoverdi giocheranno – domenica 15 marzo e non come ufficiosamente annunciato in precedenza sabato 14 – sul terreno del Parabiago, la formazione che guida la graduatoria. Il durissimo impegno contro la grande favorita per il salto in A èlite sarà affrontato dai labronici con il consueto slancio. Anche all’andata, l’Unicusano ha saputo creare non pochi imbarazzi ai milanesi e comunque è riusciuto nell’impresa di cogliere un punto (con il bonus-attacco), grazie alle quattro mete realizzate.

