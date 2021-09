Home

Rugby, definiti i gironi di serie A e B 2021-22

6 Settembre 2021

Livorno 6 settembre 2021

Il Consiglio Federale, riunito sabato scorso a Roma, ha deliberato la composizione dei Gironi del Campionato Italiano di Serie A maschile e femminile e del Campionato Italiano di Serie B per la stagione sportiva 2021/22 al via per le tre competizioni nazionali il prossimo 17 ottobre.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A MASCHILE 2021/22

Le ventotto formazioni iscritte alla Serie A maschile sono state suddivise in tre pool: il Girone 1 e 3 è composto da nove squadre, il Girone 2 da dieci.

Di seguito la composizione dei tre gironi:

GIRONE 1

C.U.S. GENOVA ASD

SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.

I CENTURIONI RUGBY SSD R.L.

RUGBY PARABIAGO SSD SRL

ASD RUGBY MILANO

ASD BIELLA RUGBY CLUB

CUS TORINO ASD

VII RUGBY TORINO ASD

AMATORI RUGBY ALGHERO ASD

GIRONE 2

RUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL

VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD

RUGBY PETRARCA SRL S.D. (Cadetta)

ASD RUGBY PAESE

BOTTER RUGGERS TARVISIUM ASD

RUGBY CASALE ASD

RUGBY VICENZA ASD

VERONA RUGBY SRL SSD

VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD

BORSARI RUGBY BADIA 1981 ASD

GIRONE 3

RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.

ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.

ASD PESARO RUGBY

CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL

RUGBY PERUGIA SSD ARL

ASD CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE

UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD

ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA

AMATORI RUGBY CATANIA SSD A.R.L.

La formula: Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate di ciascun girone accedono ad un Girone Play-off con partite di sola andata secondo il seguente schema:

22 maggio 2022

1a Classificata Girone 1 vs 1a Classificata Girone 2 (in casa della squadra 1a Classificata Girone 1)

29 maggio 2022

Perdente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

5 giugno 2022

Vincente Finale 1 vs 1a Classificata Girone 3 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

La squadra prima classificata è dichiarata Campione d’Italia di Serie A Maschile 2021/22 ed acquisisce il diritto di disputare la stagione 2022/23 inserita nel Peroni TOP10 2022/23.

Non è prevista retrocessione.

Le date

Ottobre: 17, 24, 31; Novembre: 7, 21; Dicembre: 5, 12; Gennaio: 16, 23, 30; Febbraio: 20; Marzo: 6, 20, 27; Aprile: 3, 24; Maggio: 1, 8, 22 (Play Off), 29 (Play Off); Giugno: 5 (Play Off)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A FEMMINILE 2021/22

Sono ventisette le squadre iscritte alla massima divisione italiana femminile, suddivise in quattro gironi: il Girone 1, composto da sei squadre, è costituito su base meritocratica mentre i gironi 2, 3 e 4, rispettivamente da otto, sette e sei squadre, sono costituiti su base geografica.

Di seguito la composizione delle quattro poule.

GIRONE 1

ASD VILLORBA RUGBY

BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD

VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD

CUS TORINO ASD

RUGBY COLORNO F.C. AS

UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD

GIRONE 2

RUGBY ROVATO ASD

RUGBY CALVISANO SSD ARL

ASD RUGBY MONZA 1949

RUGBY PARABIAGO SSD SRL

CUS MILANO RUGBY ASD

LIONS TORTONA RUGBY ASD

ASD BIELLA RUGBY CLUB

VOLVERA RUGBY ASD

GIRONE 3

RUGBY CASTEL S.PIETRO TERME ASD

FIFTEEN WILDS-ALL BLUFF R.MUTINA

ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.

RUGBY RIVIERA 1975 ASD

REBELS RUGBY VI.EST ASD

I PUMA BISENZIO RUGBY ASD

ASD CUS PISA

GIRONE 4

DONNE ETRUSCHE RUGBY ASD

RUGBY BELVE NEROVERDI ASD

RUGBY FRASCATI UNION SSD ARL

ALL REDS RUGBY ROMA ASD

AMAT.R.TORRE DEL GRECO SOC.COOP ARL

ASD BISCEGLIE RUGBY

La formula: Quattro gironi all’italiana con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Terminata la stagione regolare le squadre classificatesi al 1° e 2° posto del Girone 1 accedono direttamente alle semifinali, mentre 3a e 4a classificata del Girone 1, unitamente alle due vincenti del 1° turno di barrage dei gironi territoriali (2, 3 e 4) si qualificano per il secondo turno di barrage.

I° TURNO DI BARRAGE

15 maggio 2022 (gara unica in campo neutro)

B1: 1a Classificata Girone 2-3-4 vs Migliore 2a Classificata Girone 2-3-4

B2: 1a Classificata Girone 2-3-4 vs 1a Classificata Girone 2-3-4

II° TURNO BARRAGE

22 maggio 2022 (gara unica in campo neutro)

B3: 3a Classificata Girone 1 vs Vincente B1

B4: 4a Classificata Girone 1 vs Vincente B2

Le vincenti del II° turno di barrage accedono alla semifinali del 29 maggio che si disputano secondo il seguente schema:

1a Classificata Girone 1 vs Vincente B4 (in casa della 1a Classificata)

2a Classificata Girone 1 vs Vincente B3 (in casa 2a Classificata)

Le vincenti accedono alla Finale, in gara unica in campo neutro nel week-end del 4/5 giugno. La vincente della Finale si aggiudica il Titolo di Campione d’Italia di Serie A Femminile s.s. 2021/22.

Le date

Girone 1 Meritocratico

Ottobre: 17, 24; Novembre: 7, 14, 21; Dicembre: 5; Febbraio: 13, 20; Marzo: 6, 13

Girone 2, 3, 4

Ottobre: 17, 24; Novembre: 7, 14, 21; Dicembre: 5, 12; Gennaio: 16, 23, 30; Febbraio: 13, 20; Marzo: 6, 13; Maggio: 15 (barrage), 22 (barrage), 29 (semifinali); Giugno: 5 (finale)

CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE B 2021/22

Le quarantasei formazioni iscritte al Campionato Italiano di Serie B 2021/22 sono suddivise in base a criterio geografico, in quattro gironi da dodici squadre (Girone 1 e 3) ed undici squadre (Girone 2 e 4).

Di seguito la composizione delle quattro poule.

GIRONE 1

PIACENZA RUGBY CLUB ASD

ASD RUGBY BERGAMO 1950

RUGBY ROVATO ASD

RUGBY FRANCIACORTA ASD

ASD RUGBY LECCO

CUS MILANO RUGBY ASD

AMATORI & UNION RUGBY MILANO SSD ARL

RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL

ASD RUGBY VARESE

ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY

IVREA RUGBY CLUB ASD

ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA

GIRONE 2

IMOLA RUGBY ASD

MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD

HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD

RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D.

VALORUGBY EMILIA SSD ARL (Cadetta)

RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 ASD

RUGBY JESI 1970 SSD ARL

FLORENTIA RUGBY ASD

LIONS AMARANTO ASD

LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.

ASD C.U.S. SIENA

GIRONE 3

RUGBY BOLOGNA 1928 SSD S.R.L.

JUNIOR RUGBY BRESCIA ASD

RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL (Cadetta)

C.U.S. PADOVA RUGBY ASD

VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD (Cadetta)

PATAVIUM RUGBY UNION ASD

ASD VILLORBA RUGBY

ASD CASTELLANA RUGBY

MOGLIANO RUGBY 1969 SSD ARL (Cadetta)

RUGBY MIRANO 1957 ASD

RUGBY SAN DONA’ SSD R.L.

VERONA RUGBY SRL SSD (Cadetta)

GIRONE 4

POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD

AVEZZANO RUGBY SRL SSD

US RUGBY BENEVENTO ASD

A.P. PARTENOPE RUGBY ASD

PRIMAVERA RUGBY ASD

ARVALIA VILLA PAMPHILI ROMA ASD

FRASCATI RUGBY CLUB 2015 SSD ARL

US ROMA RUGBY SSD R.L.

ASD CUS CATANIA RUGBY

MESSINA RUGBY 2016 ASD

ASD RAGUSA RUGBY UNION

La formula: Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Terminata la stagione regolare le quattro squadre classificate al primo posto di ciascun girone acquisiscono il diritto di partecipare nella stagione 2022/23 inserite nel Campionato di Serie A.

Non è prevista retrocessione.

Le date

Ottobre: 17, 24, 31; Novembre: 7, 21; Dicembre: 5, 12; Gennaio: 16, 23, 30; Febbraio: 20; Marzo: 6, 20, 27; Aprile: 3, 10, 24; Maggio: 1, 8, 22, 29; Giugno: 5

