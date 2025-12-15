Home

Rugby: Del Bono del Livorno Rugby in nazionale seven, la soddisfazione del club biancoverde

15 Dicembre 2025

l nome del classe 2000 Rocco Del Bono, talentuoso mediano di apertura – estremo dell’Unicusano Livorno Rugby, figura nell’elenco dei 16 azzurri convocati dal Responsabile Tecnico della nazionale seven Matteo Mazzantini (livornese) in vista del raduno di quattro giorni in programma da questo lunedì 15 a giovedì 18 dicembre a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

Il breve ritiro in terra friuliana è teso a preparare le prossime prestigiose competizioni internazionali. Dietro l’angolo, in particolare, per l’Italseven, c’è il torneo di Dubai, in agenda dal 9 al 19 gennaio.

La convocazione nella nazionale a sette di Del Bono conferma il valore del lavoro svolto dal sodalizio labronico in campo e fuori e premia il cammino di un atleta davvero valido, rugbisticamente nato e cresciuto in biancoverde. All’età di nove anni Rocco Del Bono ha mosso i primi passi nel mondo ovale nel settore propaganda del Livorno Rugby.

Ha proseguito la classica trafila ed ha ottenuto con la maglia biancoverde under 16 il secondo posto nel campionato italiano di categoria. Inarrestabile la sua crescita. Ha giocato successivamente nel massimo campionato domestico, con Colorno, Calvisano e Lyons Piacenza.

Un anno e mezzo fa è tornato in forza al Livorno Rugby, contribuendo in modo sostanzioso – e non solo con i suoi punti di piede – all’eccellente campionato di A2 2024/25.

Preziosissimo riferimento di tutta la formazione biancoverde, ha assunto, dalla scorsa estate anche il ruolo di allenatore dell’attacco. Del Bono merita la vetrina internazionale.

