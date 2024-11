Livorno 7 novembre 2024 – Rugby di A, 4 le squadre in lotta per un posto al sole. L’Unicusano, nel prossimo turno, il 17, ospiterà il Civitavecchia

Non ci vuole la sfera di cristallo per prevedere al termine della regular season, sul gradino più alto del podio di questo girone 4 di serie A (di fatto il raggruppamento del centro-sud di serie A2), o una squadra toscana o una squadra laziale. Sicuramente a festeggiare la prima posizione – e dunque l’accesso ai playoff – sarà una delle quattro formazioni che guidano attualmente la classifica.

La parte alta della graduatoria, dopo 4 giornate – e cioè a 14 alla fine – recita: UR Firenze 18 p.; Centumcellae Civitavecchia 16; Unicusano Livorno 15; Roma Olimpic 14. L’UR Firenze è l’unica realtà ad aver finora sempre vinto. I gigliati hanno già affrontato, in trasferta, lo stesso Civitavecchia e, in casa, la Roma Olimpic.

Il Civitavecchia ha ottenuto il massimo (15 punti) nelle tre gare disputate contro formazioni di media fascia della graduatoria e ha ottenuto il bonus-difesa in occasione del match perso con l’UR Firenze.

L’Unicusano Livorno, dopo la sconfitta (zero punti per la graduatoria) rimediata sul campo della Roma Olimpic, ha conquistato il massimo nelle altre tre gare: tutto facile in casa con Villa Pamphili Roma e La L’Aquila e sofferti i cinque punti colti a Cesena, contro la ‘mina vagante’ Romagna. La Roma Olimpic, dopo il successo, senza bonus, conquistato in casa con l’Unicusano Livorno, ha colto il massimo con due formazioni non eccezionali e ha perso – e non ottenuto punti – a Firenze.

Per farla breve: la netta sensazione è che gli scontri diretti tra le quattro ‘big’ saranno decisivi nella lotta al vertice. Guarda caso, nel prossimo turno, il 17 novembre – dopo cioè lo stop da osservare il 10 – l’Unicusano se la vedrà, in casa, con il Civitavecchia.

Con un eventuale successo, i biancoverdi scalerebbero la classifica. In contemporanea, l’UR Firenze se la vedrà, sul terreno amico del ‘Lodigiani’, con la (non irresistibile) Napoli/Afragola, mentre la Roma Olimpic giocherà – formalmente in trasferta – un morbido derby capitolino con la Villa Pamphili. Annotazione a margine.

Quindici giorni prima dell’inizio del campionato, sabato 28 settembre, al ‘Carlo Montano’, in amichevole, l’Unicusano Livorno superò con un inequivocabile 46-26 (8 mete a 4) l’UR Firenze. Gara ben poco indicativa sul valore della squadra gigliata, che in quel derby toscano si era presentata incompleta. L’Unicusano Livorno può contare su mezzi notevoli per la categoria, ma per assicurarsi la prima piazza dovrà moltiplicare gli sforzi ed avere la meglio su una concorrenza non certo arrendevole.