2 Febbraio 2025

Livorno 2 febbraio 2025 Rugby di A, decimo successo consecutivo del Livorno Rugby, a Roma

Dieci come il numero dei successi – sistematicamente conditi dal bonus-attacco – consecutivi; dieci come le lunghezze di margine sulla più immediata inseguitrice.

La capolista Unicusano Livorno Rugby non sbanda nel più classico dei testa-coda e sul terreno della formazione ultima in graduatoria, ottiene, in scioltezza, il massimo.

I biancoverdi labronici, presentatisi a Roma, allo stadio del Rugby di Coviale con uno schieramento dall’età media davvero bassa, si sono imposti contro i (volenterosi, ma non irresistibili) biancoverdi padroni di casa della Villa Pamphili 7-48. Otto, in tutto, le mete siglate dagli ospiti, che già all’intervallo, sul 7-27, avevano in ghiaccio i fatidici cinque punti. I ragazzi di Riccardo Squarcini conservano intatto il margine sulla seconda forza del torneo (l’UR Firenze).

Sale al terzo posto la Roma Olimpic, che rispetto ai livornesi accusa 12 punti di ritardo ed ha gli scontri diretti sfavorevoli.

Scivola in quarta posizione il Romagna, che ha perso di misura in trasferta, al ‘Fattori’ contro La L’Aquila.

Al di là del cammino delle altre squadre che figurano nella parte più nobile della classifica, il quadro, a sette giornate dalla fine della regualar season, resta, per l’Unicusano invidiabile.

Come noto, solo la prima piazza garantisce l’accesso ai play-off. I livornesi hanno ottenuto più punti rispetto a tutte le altre 39 formazioni della serie A.

Il quadro dei risultati dell’11° giornata, 2° di ritorno, di serie A, girone 4 (di fatto il girone di A2 del centro-sud; tra parentesi i punti validi per la classifica):

La L’Aquila – Romagna 32-31 (5-2); Napoli/Afragola – Privamera Roma 27-19 (4-0); Roma Olimpic – Paganica 30-21 (5-0); Villa Pamphili Roma – Unicusano Livorno 7-48 (0-5); UR Firenze – Civitavecchia Centumcellae 29-17 (5-0).

La nuova classifica:

Unicusano Livorno 50 p.; UR Firenze 40; Roma Olimpic 38; Romagna 36; La L’Aquila 33; Civitavecchia C. 28; Napoli/Afragola 19; Paganica 18; Primavera Roma 12; Villa Pamphili Roma* -3. *La Villa Pamphili sconta 4 punti di penalizzazione. Nel prossimo impegno, domenica 16 febbraio, l’Unicusano Livorno ospiterà il Romagna.

All’ombra del Colosseo, l’Unicusano presenta titolari ben quattro ragazzi classe 2005: l’estremo Leonardo Giunta, il centro Giorgio Lenzi, l’ala Filippo Fedi e il tallonatore Edoardo Giammattei.

In campo, nella ripresa, in terza linea, anche il loro coetaneo Cristiano Raffo. Titolari i classe 2004 Tommaso Casini, all’ala, e Andrea Rossi, come mediano di mischia.

Nel secondo tempo, dalla panchina, entrano altri due atleti del 2004, il tallonatore georgiano Giorgi Tchanturia e il trequarti Francesco Pisaneschi. I labronici impiegano appena 27 secondi (!) per sbloccare il punteggio.

In meta, nella parte centrale del primo giro di lancetta del confronto, va il talentuoso flanker Edoardo Mannelli.

Lo stesso terza linea ala, classe 2000, realizza all’11’ la seconda meta della propria squadra: 0-10.

L’Unicusano è nettamente più attrezzata di una compagine, quella della Villa Pamphili, sempre a caccia del suo primo successo stagionale.

Nonostante alcuni errori evitabili, gli ospiti hanno sempre saldamente in mano il comando delle operazioni. Al 22’ la meta del sempre positivo terza centro Emanuele Piras (vice capitano, classe 1999), arricchiata dalla trasformazione del valido mediano di apertura del 2000 Rocco Del Bono, consente di issarsi sullo 0-17.

Alla Villa Pamphili non difetta l’orgoglio: la meta della bandiera dei capitolini è siglata al 28’ dal mediano di mischia Patrick Bartolini, con l’apertura Thomas Bartolini a firmare la successiva trasformazione; 7-17. I livornesi non si scompongono e già al 28’ mettono in cassaforte il bonus-attacco, grazie alla meta dell’attivo avanti Giammattei, tra le note più postive della gara: 7-22. La seconda meta personale di Piras (36’) permette ai livornesi di chiudere il primo tempo in vantaggio 7-27.

Non cambia la musica nella ripresa: pur senza ricorrere ai fuochi d’artificio, i labronici continuano a manovrare un cospicuo numero di palloni e ad esercitare un chiaro predominio territoriale.

Nonostante la momentanea inferiorità numerica (espulsione temporanea al 44’, per placcaggio alto, per il pilone Marco Andreotti), i biancoverdi ospiti allungano al 50’ con la meta di buona fattura di Del Bono, che sigla anche la trasformazione; 7-34.

Prima del giro di boa della ripresa (56’), i labronici firmano la loro settima marcatura pesante: è ancora Mannelli a schiacciare oltre la fatal linea bianca. Del Bono trasforma: 7-41.

Lo stesso Mannelli (top scorer dell’incontro, con 20 punti, frutto di quattro mete) prosegue il suo show e realizza la nuova segnatura. Con Del Bono sostituito, tocca a Giunta l’incombenza della nuova trasformazione: il suo calcio finisce sopra la traversa, per il 7-48 conclusivo.

Nell’ultima azione (81’), per placcaggio alto, cartellino giallo per il capitano dei livornesi, Giacomo Gragnani, il classe 1992, chioccia di un gruppo fortemente intenzionato a proseguire, anche nelle restanti otto giornate della regular season, il suo spedito cammino al vertice della classifica.

VILLA PAMPHILI ROMA – UNICUSANO LIVORNO RUGBY 7-48

VILLA PAMPHILI ROMA:

Grasso; Silvestri, Selvi, Teodori, (38’ pt Bevilacqua), Ricci; Bartolini T., Bartolini P. (cap.) (29’ st Di Sabatino); Regno, Bartolini A. (29’ st Ceccotti), Strampelli (23’ pt Conti); Sirbu (23’ st Mattioccia), Iampieri; Caputo (7’ st Almonti), Marcantognini (29’ st Bragalone), Del Monaco (2’ pt Fontana). All.: Andrea Pegoretti.

LIVORNO RUGBY:

Giunta; Casini T., Lenzi Gio. (29’ st Pisaneschi), Cristiglio L., Fedi (1’ st Piram); Del Bono (Chiesa T. 23’ st), Rossi; Mannelli, Piras (14’ st Raffo), Freschi E. (dal 9’ st al 14’ st Tori); Gragnani Giac. (cap.), Bitossi; Ficarra, Giammattei (25’ st Tchanturia), Andreotti M. (26’ st Tori). A disp.: Echazu Molina, Tangredi. All.: Riccardo Squarcini.

ARBITRO: Antonio Santocono di Ragusa (assist.: Alessio Vallerga e Pasquale Ciocci di Roma).

MARCATORI: nel pt (7-27) 1’ e 11’ m. Mannelli, 22’ m. Piras tr. Del Bono, 28’ m. Bartolini P. tr. Bartolini T., 32’ m. Giammattei, 36’ m. Piras; nel st 10’ m. e tr. Del Bono, 16’ m. Mannelli tr. Del Bono, 34’ m. Mannelli tr. Giunta.

NOTE: espulsioni temporanee per Andreotti (4’ st) e Gragnani Giac. (41’ st). In classifica 0 punti per la Villa Pamphili, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non si è assicurato il bonus-attacco (una meta realizzata) e 5 punti per l’Unicusano Livorno, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (otto mete realizzate).

La foto e di Alessandra Lavoretti

