Home

Sport

Rugby

Rugby di A, il derby toscano Cavalieri – Livorno Rugby anticipato a sabato 22 aprile

Rugby

5 Aprile 2023

Rugby di A, il derby toscano Cavalieri – Livorno Rugby anticipato a sabato 22 aprile

Livorno 5 aprile 2023

Il confronto tra le due maggiori realtà della palla ovale toscana, valido per la 20° (e terz’ultima) giornata di serie A, girone 3, tra i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto e l’Unicusano Livorno Rugby si giocherà alle 15:30 di sabato 22 aprile: è stata accettata dalla Commissione Organizzatrice della FIR la richiesta delle due squadre di anticipare di ventiquattro ore la partita, inizialmente prevista per le 15:30 di domenica 23.

Con il derby regionale, che si giocherà allo stadio Chersoni di Iolo (Prato), le due formazioni interromperanno uno stop agonistico di venti giorni: il campionato di A, dopo le gare della scorsa domenica (quando è andata in scena la 19° giornata), prevede riposo sia il 9 (Pasqua), sia il 16 aprile.

I Cavalieri, allenati dal labronico Alberto Chiesa (uno dei tanti ‘prodotti’ – come giocatore era un ottimo trequarti – del floridissimo vivaio del Livorno Rugby), occupano la terza piazza con 71 punti frutto di 15 vittorie e 2 sconfitte; hanno perso (due volte su due) solo contro la capolista Lazio, che, a sua volta, ha sempre ottenuto il massimo nelle proprie 17 gare disputate.

La sinergica compagine pratese/sestese accusa 3 lunghezze di ritardo dalla Capitolina, che figura con una partita giocata in più e che proprio nella 20° giornata osserverà un turno di riposo. Insomma, con una vittoria, i Cavalieri scavalcherebbero la squadra romana e salirebbero solitari in seconda posizione.

La lotta per il preziosissimo secondo posto tra Cavalieri e Capitolina, si deciderà di fatto il 7 maggio, nell’ultimo turno della regular season (il match in questione è in agenda sul terreno dei laziali).

Al termine della fase regolare, la prima di ciascuno dei tre gironi di A e la miglior seconda (classifiche alla mano, sicuramente quella ‘espressione’ del raggruppamento 3) giocheranno i playoff promozione (in palio un posto per il gran balzo nel Top10, il massimo torneo domestico). Guarda caso, l’Unicusano Livorno Rugby, otto giorni dopo l’incontro del ‘Chersoni’, ospiterà la Capitolina.

Il pronostico del derby toscano del 22 aprile pende dalla parte dei Cavalieri, che anche all’andata, l’11 dicembre scorso, sul ‘Montano’, si dimostrarono più forti e completi dei biancoverdi (13-50 in punteggio a favore degli ospiti). I labronici, in quel periodo, non stavano attraversando un gran momento.

Decisamente migliori il gioco e il rendimento di questa parte centrale del girone di ritorno (i biancoverdi hanno ottenuto 23 punti – su 25 disponibili – nelle ultime cinque gare giocate, nelle quali hanno ottenuto quattro vittorie ed un pareggio).

Al ‘Chersoni’, i ragazzi di Marco Zaccagna giocheranno la loro onesta partita e proveranno a raccogliere punti preziosi, utili per difendere l’ottima quinta piazza attualmente occupata (il Pesaro, sesto, è attardato di cinque lunghezze).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin