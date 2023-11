Rugby di A: il Livorno ospita la Primavera Roma

Lo schieramento da opporre alla Primavera verrà deciso alla vigilia, anche valutando le condizioni fisiche di alcuni giocatori (il pilone Ficarra e il seconda linea Chiti, ma non solo) alle prese con acciacchi.

La verità è che finora anche gli atleti alle prime armi nel ruvido mondo seniores (leggi i ragazzi del 2004 freschi reduci dalle esperienze con la rappresentativa under 19) hanno risposto presente e fornito, quando chiamati in causa, prestazioni di qualità. In questa sesta giornata, sono in programma, sempre alle 14:30 l’interessantissima sfida tra Capitolina e Avezzano e tra Villa Pamphili e Cavalieri Prato/Sesto. Alle 15:00 di sabato, in anticipo, derby tra Roma Olimpic e Lazio. I Cavalieri, che hanno finora ottenuto quattro successi su quattro e occupano la seconda piazza, con due lunghezze di ritardo dalla Lazio (più tre sull’Avezzano, più quattro sull’Unicusano Livorno e più undici sulla Capitolina) ospiteranno domenica 26 i biancoverdi labronici. Poi, il 3 dicembre, riposo, alla vigilia degli ultimi due impegni del 2023.