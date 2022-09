Rugby di A: le novità in rosa e il ritiro di 3 giorni

In vista del campionato di A, al via il prossimo 2 ottobre (nella prima giornata trasferta sul terreno del Civitavecchia), il Livorno Rugby si è rinforzato con gli innesti di quattro ‘vecchie conoscenze’, di atleti affrontati, come avversari (anche) l’anno scorso, in B.

Dai Lions Amaranto sono passati forza al club delle Tre Rose, il trentenne tallonatore Alberto Giusti ed il mediano di apertura Diego Rolla (per quest’ultimo, classe ‘96, rugbisticamente nato in biancoverde, si tratta di un ritorno); dal CUS Siena sono approdati all’ombra dei Quattro Mori il pilone trentacinquenne Davide Pezzuoli ed il mediano di apertura Filippo Bartolomucci, classe 2001.

Tutti giocatori destinati a ritagliarsi spazi importanti, tesserati non certo ‘per far numero’.

Coach Marco Zaccagna, in questi primi giorni di sedute, ha aggregato in prima squadra pure due elementi classe 2005, il centro Giorgio Lenzi ed il terza linea Cristian Raffo, messisi in luce nella scorsa annata nel Livorno Rugby under 17, secondo classificato nel campionato nazionale di categoria.

I due, peraltro attivi anche nel Polo Federale di Sviluppo di Livorno, faranno parte della rappresentativa biancoverde under 19. Stabilmente nel giro della prima squadra Lorenzo Nanni, il centro-estremo classe 2004, della nazionale under 19, ed il suo coetaneo Andrea Rossi, il mediano di mischia che ha disputato, in modo convincente, da titolare, con i seniores, le ultime quattro gare dell’ultima eccellente stagione.

Rispetto alla scorsa annata, non figurano più nel roster tre giocatori classe 2003, nati e cresciuti nel vivaio biancoverde, che (legittimamente) puntano a carriere professionistiche: il tallonatore Diego De Rossi è approdato al Paese (serie A, girone 2), l’apertura-estremo Alessandro Gesi è stato chiamato nell’Accademia federale delle Zebre, mentre il seconda linea Filippo Lavorenti è destinato (a giorni sarà perfezionato il passaggio) al CUS Torino (neo promosso in Top10).

Torna in Liguria, dopo due stagioni vissute in maglia biancoverde, il mediano di apertura – estremo recchilino Pietro Gaggero.

Appendono le scarpette al chiodo Zeno Menicucci, Alberto Neri, Diego Santi e Pietro Canepa, peraltro poco utilizzati nella scorsa annata.

Per ora non si allena il terza linea Alberto Merani: eventualmente l’ex capitano tornerà nei ranghi nel prossimo mese di gennaio; tornato in rosa, invece, il trequarti Giacomo Zannoni.