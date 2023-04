Home

Rugby di A: Livorno Rugby-Perugia 27-27, il pareggio permette ai labronici di consolidare la 5^ piazza

Rugby

3 Aprile 2023

Livorno 3 aprile 2023

Il quadro dei risultati della 19° giornata (8° di ritorno) di serie A, girone 3 (tra parentesi i punti in classifica):

Lazio – Capitolina Roma 42-23 (5-0); Pesaro – Avezzano 16-17 (1-4); Napoli/Afragola – Primavera Roma 49-12 (5-0); Villa Pamphili Roma – Cavalieri Prato/Sesto 31-36 (2-5); Unicusano Livorno – Perugia 27-27 (3-3); riposo: Civitavecchia. La nuova classifica: Lazio 85; Capitolina* 74; Cavalieri 71: Avezzano 53; Unicusano Livorno 38; Pesaro 33; Primavera* e Civitavecchia 30; Perugia* 28; Napoli/Afragola 26; Villa Pamphili 20. *Capitolina, Primavera e Perugia, che devono ancora osservare, in questo girone di ritorno, il loro turno di riposo, figurano con 18 partite disputate; le altre otto squadre hanno giocato 17 incontri. Il campionato si ferma ora per tre settimane; alla ripresa, il 23 aprile, nel quadro della terz’ultima giornata, l’Unicusano Livorno Rugby renderà visita ai Cavalieri Prato/Sesto, in piena lotta per l’accesso ai playoff promozione.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – RUGBY PERUGIA 27-27

UNICUSANO LIVORNO: Saleme (13’ st Stiaffini); Martinucci, Nanni, Cristiglio L., Meini; Bartolomucci (13’ st Rolla), Tomaselli J. (dal 13’ st al 17’ st Rossi); Basha, Piras, Mannelli; Gragnani Giac. (cap.) (21’ st Chiti), Cristiglio A. (4’ st Scrocco); Aranda (13’ st Andreotti), Mattei (25’ st Quarta), Ficarra. A disp.: Freschi E. All.: Marco Zaccagna.

PERUGIA: Lucenti; Nataletti (37’ st Ragna), Fialà (1’ st Bevagna F.), Sportolari (1’ st Farinacci), Bevagna L.; Vanni, Battistacci; Bernardini, Gasparri A., Palugini (31’ st Milizia); Gasparri F., Toth; Caruso (26’ st Camuzzo), Alunni Cardinali (cap.), Peter Rios. A disp.: D’Alba, Gabrielli. All.: Giorgio Gabrielli.

ARBITRO: Lorenzo Negro di Modena.

MARCATORI: nel pt (12-15) 5’ m. Gasparri A. tr. Nataletti, 10’ cp Nataletti, 14’ m. Mannelli, 33’ m. Vanni, 37’ m. Martinucci; nel st 10’ m. Nataletti, 14’ m. Lucenti tr. Vanni, 21’ m. Meini, 30’ m. Mannelli, 38’ m. Basha.

NOTE: nessun cartellino estratto dall’arbitro. In classifica 3 punti per ciascuna squadra (pareggio condito con il bonus-attacco per entrambe; 5 mete per l’Unicusano, 4 per il Perugia).

