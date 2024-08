Home

Sport

Rugby

Rugby di A: stilato oggi il calendario., ecco il cammino del Livorno Rugby nel girone 4

Rugby

7 Agosto 2024

Rugby di A: stilato oggi il calendario., ecco il cammino del Livorno Rugby nel girone 4

Livorno 7 agosto 2024 – Rugby di A: stilato oggi il calendario., ecco il cammino del Livorno Rugby nel girone 4

Per l’Unicusano Livorno Rugby, il 13 ottobre, nel quadro della prima giornata del campionato del gruppo 2, girone 4 (praticamente il raggruppamento del centro-sud di A2) ci sarà subito un test duro e significativo, sul campo della Roma Olimpic, una probabile concorrente della lotta per il primo posto, l’unico che consegna il biglietto di sola andata per i playoff promozione. Nel secondo turno, nel debutto al ‘Montano’, sfida con un’altra squadra della capitale, quella della Villa Pamphili. Poi, nella terza e nella quarta giornata, partite con formazioni neo-promosse: Romagna (a Cesena) il 27 ottobre e L’Aquila (in casa) sette giorni più tardi. In tutto, nel girone d’andata, per i biancoverdi cinque gare interne e quattro in trasferta. Lungo quattro settimane (dal 22 dicembre al 19 gennaio) il letargo agonistico da osservare in concomitanza con le festività di fine anno. L’ultima giornata della regular season si giocherà il 27 aprile, sul terreno dell’UR Firenze. Drop d’inizio alle 14:30 dal 27 ottobre al 23 marzo e alle 15:30 nelle prime due e nelle ultime tre giornate. Le prime classificate dei tre gironi territoriali del gruppo 2 giocheranno il 4 maggio – gara unica – i quarti di finale dei playoff con le squadre che si piazzeranno al secondo, terzo e quarto posto nel gruppo 1 (o A1 che dir si voglia). La prima del gruppo 1 si qualificherà direttamente alle semifinali (andata e ritorno, 11 e 18 maggio). Il 1° giugno in campo neutro la finale che sancirà la formazione da promuovere in A Elite. Se – come appare probabile – passerà in A Elite una squadra di A1, sarà determinante, per individuare le due formazioni da promuovere dall’A2 all’A1, il loro cammino nei playoff. Se le tre squadre che vinceranno i campionati di A2 2024/25 dovessero fermarsi, nei playoff nella stessa fase – quarti o semifinali – si procederà ad uno o a più spareggi. Per farla breve: per ambire al passaggio dal gruppo 2 al gruppo 1 di serie A, non solo si dovrà chiudere al primo posto il proprio girone, ma anche giungere in buone condizioni nella post season. Queste le partite dei livornesi, nel match di andata, nel girone 4 di A (girone del centro-sud di A2) 2024/25: 1° giorn. 13/10 (rit. 26/1) Roma Olimpic – Unicusano Livorno 2° g. 20/10 (rit. 2/2) Unicusano Livorno – Villa Pamphili Roma; 3° g. 27/10 (rit. 16/2) Romagna – Unicusano Livorno; 4° g. 3/11 (rit. 2/3) Unicusano Livorno – L’Aquila; 5° g. 17/11 (rit. 9/3) Unicusano Livorno – Civitavecchia; 6° g. 1/12 (rit. 23/3) Primavera Roma – Unicusano Livorno; 7° g. 8/12 (rit. 30/3); Unicusano Livorno – Paganica; 8°g. 22/12 (rit. 6/4) Napoli/Afragola – Unicusano Livorno; 9° g. 19/1 (rit. 27/4) Unicusano Livorno – UR Firenze.

Rugby di A: stilato oggi il calendario., ecco il cammino del Livorno Rugby nel girone 4