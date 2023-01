Rugby

29 Gennaio 2023

Livorno 29 gennaio 2023 – Rugby di A: Tabellino Unicusano Livorno – Civitavecchia; risultati e classifica

UNICUSANO LIVORNO RUGBY- CENTUMCELLAE CIVITAVECCHIA 31-32

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Chiesa T.; Zannoni N., Nanni, Cristiglio L. (25’ st Martinucci), Ferraroni; Bartolomucci, Tomaselli J.; Baldi, Mannelli, Piras (30’ st Scrocco); Gragnani Giac. (cap.), Cristiglio A.; Ficarra, Giusti, Bufalini (13’ st Andreotti). A disp.: Aranda, Mattei, Rossi, Rolla, Freschi E.. All.: Marco Zaccagna.

CENTUMCELLAE CIVITAVECCHIA: Beltramino; Di Giammarco, Zorobbio, Bianco, Vender; Scaringellla, Nastasi; Onofri (cap.), Nocchi, Auriemma; Ancinelli (dal 14’ st al 21’ st Cusimano), Carparelli (28’ st Centracchio); Moreno, Orchi, Tichetti E. (30’ st Cusimano). A disp.: Agudelo Dussan, Manuelli, Olivieri, Carabella, Guarise. All.: Mauro Tronca

ARBITRO: Fabio Arnone di Pisa.

MARCATORI: nel pt (14-17) 6’ m. Auriemma tr. Beltramino, 14’ m. Piras tr. Bartolomucci, 20’ m. Mannelli tr. Bartolomucci, 24’ cp Beltramino, 32’ m. Nastasi tr. Baltramino; nel st 5’ m. e tr. Bartolomucci, 17’ cp Bartolomucci, 32’ m. Nocchi, 35’ m. Nanni tr. Bartolomucci, 40’ m. Vender tr. Beltramino.

NOTE: giornata fredda e assolata. Spettatori 250 circa. Espulsioni temporanee per Scaringella (3’ st), Moreno (11’ st) e Cristiglio A. (40’ st). In classifica 2 punti per l’Unicusano Livorno Rugby (che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e si è assicurata il bonus attacco, in virtù delle quattro mete realizzate) e cinque punti per il Civitavecchia (che ha vinto e si è assicurato il bonus aggiuntivo, con le quattro mete siglate).

LIVORNO. Questo il quadro dei risultati della 12° giornata (1° di ritorno) del girone 3 di serie A (tra parentesi i punti validi per la classifica): Pesaro – Lazio 8-24 (0-5 ); Cavalieri Prato/Sesto – Primavera Roma 45-10 (5-0); Unicusano Livorno – Civitavecchia 31-32 (2-5); Villa Pamphili Roma – Perugia 30-27 (5-2); Capitolina – Avezzano 52-27 (5-1); riposo: Napol/Afragola. La classifica: Lazio 55 p.; Cavalieri 47; Capitolina 45; Avezzano 35; Pesaro 30; Primavera 25; Civitavecchia 22; Perugia e Unicusano Livorno 15; Villa Pamphili 13; Napoli/Afragola* 5. *Napoli/Afragola figura con una partita in meno. Nel prossimo turno, fissato per il 12 febbraio, l’Unicusano Livorno renderà visita alla capolista Lazio.