10 Gennaio 2026

Rugby di A1, domenica si gioca Livorno Rugby – Calvisano

Livorno 10 gennaio 2026

A giudicare dai tanti successi che hanno ottenuto nei vari anni d’attività con le proprie varie rappresentative, dalle numerose stagioni che hanno vissuto nel massimo campionato domestico e dai tanti campioni che hanno lanciato in nazionale, Livorno e Calvisano sono le più blasonate realtà dell’attuale serie A1 (un caso a parte è da considerare il Petrarca Padova, che, in A1, gioca con la propria seconda squadra, quella cosiddetta ‘cadetta’). Livorno e Calvisano possono vantare un passato illustre, ma non vogliono limitarsi a lucidare i trofei presenti nelle bacheche delle proprie sedi e nelle proprie club house: i biancoverdi labronici e i gialloneri bassaioli, che peraltro si sono sfidati nell’appendice della scorsa stagione, negli spareggi per il passaggio dall’A2 all’A1, vivono nel presente, hanno seri progetti e stanno gettando le basi per un domani ricco di mete e soddisfazioni. È significativo che proprio nel primo impegno del nuovo anno solare, Unicusano Livorno e Calvisano si trovino l’una di fronte all’altra.

LUNGA PAUSA

L’incontro in questione, valido per la settima giornata – terz’ultima di andata – del campionato di A1, si giocherà alle 14:30 di domenica 11 gennaio (arbitro Francesco Meschini di Milano) sul prato ardenzino del ‘Carlo Montano’.

La partita andrà ad interrompere uno stop agonistico di quattro settimane, un riposo osservato in concomitanza con le festività natalizie. La sensazione è che le due formazioni non arriveranno allo scontro arrugginite per tale ‘letargo’.

L’incontro si preannuncia ricca di contenuti e dovrebbe attirare le attenzioni di numerosi sportivi. Tanti tifosi erano presenti in occasione dell’incontro, chiuso sul 37-37 (3-3 in classifica), lo scorso 18 maggio, in quell’equilibratissimo spareggio, che consentì ai bresciani di festeggiare il salto in A1.

Tanti tifosi hanno abbracciato la squadra biancoverde pure nelle prime quattro partite interne di questa stagione. Evidentemente il progetto tecnico-societario legato ai giovani ed una sana e autentica ‘livornesità’ sta facendo breccia.

DIFESA SUPER

Il Calvisano occupa attualmente la quarta piazza con 21 punti all’attivo; solo tre le lunghezze di ritardo dalla coppia seconda in graduatoria, composta dall’Avezzano e dal Verona.

I gialloneri lombardi hanno all’attivo quattro vittorie, colte contro squadre della fascia media e bassa della classifica, e due sconfitte, giunte contro lo stesso Avezzano e contro la capolista Parabiago.

A giudicare dalle statistiche, il Calvisano, in particolare, può contare su una brillante organizzazione difensiva, con cui riesce a gettare sabbia negli ingranaggi offensivi degli avversari. Squadra, più in generale, con ottimi mezzi; facile prevedere che resterà in lotta per il podio della classifica e dunque per l’accesso ai playoff promozione.

DEL BONO NELL’ITALSEVEN

I biancoverdi, in casa, hanno per ora sempre mosso la propria classifica; in successione bonus-attacco con il Verona, vittoria e bonus-attacco con il Petrarca cadetto, doppio bonus con il Valsugana/Padova e bonus-attacco con il Parabiago. Servirà anche contro il Calvisano una prova di spessore per ottenere un altro buon risultato.

Sarà un nuovo utile test per i tanti giovani che stanno maturando significative esperienze contro avversari tanto validi. Non sarà dell’incontro il fuoriclasse Rocco Del Bono; il mediano di apertura/estremo labronico – che peraltro ha trascorsi anche nel Calvisano, nella massima serie – è stato convocato nella nazionale seven, per il torneo di Dubai in programma dal 9 al 19 gennaio.

Per il Livorno Rugby, la soddisfazione per l’ennesimo grande riconoscimento per un ‘proprio’ prodotto (Del Bono è, sportivamente parlando, nato in biancoverde) è ben maggiore rispetto al disagio relativo alla sua pesante assenza in occasione dei primi due impegni di campionato del 2026.

PER CUCA E’ SFIDA PARTICOLARE

Del Bono, al pari di Antonio Tangredi e di Edoardo Mannelli, ricopre, nella prima squadra biancoverde, le mansioni di allenatore-giocatore.

I tre affiancano nella conduzione tecnica Gianluca Guidi, che nell’estate del 2024, dopo ben 23 anni, è tornato nei ranghi del Livorno Rugby, con il ruolo di director of rugby. Per lo stesso Guidi il confronto di questa domenica con il Calvisano avrà un sapore particolare; ‘Cuca’, nella A élite, ha allenato il club bresciano, complessivamente per cinque stagioni, in due periodi distinti.

Sul piano prettamente sportivo, il momento più esaltante è coinciso con i primi due anni, impreziositi dalla conquista di due scudetti, di una Coppa Italia e di una Schield Cup.

Livorno e Calvisano sono le due formazioni che più hanno contraddistinto la sua carriera. Quella da giocatore è nata e si è sviluppata quasi esclusivamente con la maglia biancoverde del Livorno. Quella da allenatore ha avuto il suo momento più alto ed importante con la società giallonera.

